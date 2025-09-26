Fußballvokabular auf Luxemburgisch!

Am ‚Dag vun der Lëtzebuerger Sprooch‘ - dem Tag der Luxemburger Sprache - präsentiert FuPa Luxemburg an dieser Stelle seine verschiedenen Plattformen und damit auch seine verschiedenen Sprachkanäle.

Weiter unten bieten wir zudem einen kostenlosen Download einer Liste mit auf Deutsch und Französisch übersetztem luxemburgischen Fußballvokabular!