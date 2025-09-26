 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Der 26.September ist der Tag der Luxemburger Sprache
Der 26.September ist der Tag der Luxemburger Sprache – Foto: Paul Krier (Archiv)

Fußballvokabular auf Luxemburgisch!

Der FuPa-Download am ‚Dag vun der Lëtzebuerger Sprooch‘

Am ‚Dag vun der Lëtzebuerger Sprooch‘ - dem Tag der Luxemburger Sprache - präsentiert FuPa Luxemburg an dieser Stelle seine verschiedenen Plattformen und damit auch seine verschiedenen Sprachkanäle.

Weiter unten bieten wir zudem einen kostenlosen Download einer Liste mit auf Deutsch und Französisch übersetztem luxemburgischen Fußballvokabular!

  • 🇱🇺 👉 Facebook
  • 🇩🇪 👉 hier in der FuPa-App bzw. auf der FuPa-Website
  • 🇫🇷 👉 Instagram

Download

* diese Liste wurde einst im Rahmen einer Werbekampagne zusammen mit dem ZLS-LOD erstellt.

Paul KrierAutor