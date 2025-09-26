Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Der 26.September ist der Tag der Luxemburger Sprache – Foto: Paul Krier (Archiv)
Fußballvokabular auf Luxemburgisch!
Der FuPa-Download am ‚Dag vun der Lëtzebuerger Sprooch‘