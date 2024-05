Fußballverband Sachsen-Anhalt gibt Finalort des Landespokals bekannt

Für das diesjährige Endspiel im dachbleche24-Landespokal vollzieht der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) einen Umzug. Nach mehreren Jahren in Halberstadt findet das Finale am 25. Mai im Rahmen des Finaltags der Amateure erstmals seit 2016 wieder in der Heimstätte des Halleschen FC statt.

Darauf einigte sich der FSA-Vorstand, wie der Verband mitteilte. "Der Finaltag der Amateure ist auch für den Fußballverband Sachsen-Anhalt jedes Jahr ein fantastisches Highlight und das Leuna-Chemie-Stadion in Halle bietet einen würdigen Rahmen für unser Endspiel im dachbleche24-Landespokal. Wir haben bei der Entscheidungsfindung infrastrukturelle Gegebenheiten sowie positive Erfahrungen in der Vergangenheit einfließen lassen", wird Präsident Holger Stahlknecht zitiert.

Klar ist schon jetzt: Eine Hallenser Mannschaft wird am 25. Mai in jedem Fall im Leuna-Chemie-Stadion auflaufen. Immerhin kommt es im Halbfinale zum Stadtderby zwischen dem VfL Halle 96 und der Halleschen FC, das ebenfalls im Finalstadion ausgetragen wird. Im zweiten Semifinale treffen sich bereits vorab der SSC Weißenfels und der VfB Germania Halberstadt. "Die Möglichkeit eines Heimvereins als potenziellem Finalteilnehmer hätte es auch in anderen in Frage kommenden Stadien gegeben. Die Neutralität des Endspielorts war daher kein Muss-Kriterium. Ich hoffe, dass wir am 25. Mai vor einer großen Kulisse wieder ein spannendes Endspiel erleben können“, so Stahlknecht.