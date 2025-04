Fußballverband Niederrhein: Das ist der Rahmenterminkalender 2025/2026

Die Saison startet in der Regionalliga West schon zum 26. Juli, da haben die Amateure noch Pause. Der Niederrheinpokal ist der Startschuss der Amateur-Saison zum 10. August, am 17. August, also eine Woche später, beginnt flächendeckend die reguläre Spielzeit 2025/26. Somit legen die Amateure noch vor der Bundesliga los (24. August 2025).

Der FVN kehrt zum "normalen" Pokalablauf zurück, sprich: Die Niederrheinpokalspiele sollen nach der 1. Runde wieder werktags stattfinden; die Ansetzungen sind jeweils dienstags und mittwochs, doch auch donnerstags haben in der Vergangenheit immer wieder Duelle stattgefunden. Während die Frauen erst Ende August starten, geht es für die Klubs am 7. oder am 14. Dezember in die Winterpause. 2026 kehren die Kicker entweder Anfang Februar oder Anfang März auf den Rasen zurück, ehe die Saison zum 7. Juni 2026 endet.