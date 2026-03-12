Fußballteam mit religiösem Hintergrund zieht in der Bunten Liga zurück

Die Tür bei der Bunten Liga steht nicht für alle Teams offen. – Foto: Achim Keller

In der Bunten Fußball-Liga Freiburg wurde über den Ausschluss von CC Freiburg abgestimmt, einem Team mit religiösem Hintergrund. Das Thema polarisiert unter den Hobbyfußballern.

Vielfältig, tolerant und vereint in der Freude am Fußball – die Bunte Liga Freiburg ist für Hobbykicker seit Jahrzehnten eine gern gesehene Alternative zum Ligaalltag. Dort, wo ohne Schiedsrichter gespielt wird, der Torwart den Ball beim Rückpass aufnehmen darf und Abseits zumeist ohne Diskussionen auf Zuruf funktioniert, dominierte vor dem Start der neuen Runde ein Thema: der mögliche Ausschluss des Teams CC Freiburg. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.