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Fußballtage im Lossetal
SV Kaufungen 07 lädt zum Turnierwochenende ins Lossetalstadion
Der SV Kaufungen 07 richtet vom 9. bis 11. Juli 2026 sein Turnierwochenende im Lossetalstadion aus. Drei Tage lang steht der Fußball im Lossetal im Mittelpunkt, wenn sechs Mannschaften um den Turniersieg spielen und den Zuschauern bereits vor der neuen Saison einen ersten sportlichen Vorgeschmack liefern.
Den Auftakt macht am Donnerstag die Gruppe A. Dort treffen TSG Sandershausen, Tuspo Nieste und TSV Heiligenrode aufeinander. Gespielt wird ab 18 Uhr im kompakten Turniermodus, sodass die Zuschauer gleich mehrere Begegnungen an einem Abend verfolgen können.
Gastgeber greift am Freitag ein
Am Freitag ist dann der SV Kaufungen 07 selbst gefordert. In Gruppe B bekommt es der Gastgeber mit dem TSV Wolfsanger und der FSK Vollmarshausen zu tun. Auch hier beginnt der erste Anstoß um 18 Uhr, ehe die weiteren Partien um 19 Uhr und 20 Uhr folgen.
Die Entscheidungen fallen schließlich am Samstag. Zunächst bestreiten die beiden Gruppenzweiten das Spiel um Platz drei, anschließend ermitteln die beiden Gruppensieger den Turniersieger.
Neben dem sportlichen Reiz setzt der Verein auch auf den Charakter eines gemeinsamen Fußballwochenendes. Für Essen, kühle Getränke und die passende Turnieratmosphäre ist im Lossetalstadion gesorgt. Damit verbindet der SV Kaufungen 07 sportlichen Wettbewerb mit Vereinsleben, Nachbarschaftsduellen und einem kompakten Programm für die Zuschauer.