Fußballtage im Lossetal

Den Auftakt macht am Donnerstag die Gruppe A. Dort treffen TSG Sandershausen, Tuspo Nieste und TSV Heiligenrode aufeinander. Gespielt wird ab 18 Uhr im kompakten Turniermodus, sodass die Zuschauer gleich mehrere Begegnungen an einem Abend verfolgen können.

Gastgeber greift am Freitag ein

Am Freitag ist dann der SV Kaufungen 07 selbst gefordert. In Gruppe B bekommt es der Gastgeber mit dem TSV Wolfsanger und der FSK Vollmarshausen zu tun. Auch hier beginnt der erste Anstoß um 18 Uhr, ehe die weiteren Partien um 19 Uhr und 20 Uhr folgen.