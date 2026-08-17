Fußballstars helfen Tobias Seltmann auf dem Weg zurück ins Leben

Trainiert von Hans-Peter Briegel: Wer alles bei der Lotto-Elf spielt
Zahlreiche frühere National- und Bundesligaspieler gehören zum Aufgebot der Lotto-Elf, die seit 1999 vor allem in Rheinland-Pfalz für den guten Zweck unterwegs ist. In der Region war das Team zuletzt Ende Mai in Kasel im Ruwertal zu Gast. Dabei kamen 21.000 Euro für den Sozialfonds des Palais e. V. in Trier zusammen.
Tobias Seltmann leidet seit 2021 an einer Parese
Diesmal geht es um Tobias Seltmann. Am 23. Juli 2021 änderte sich sein Leben innerhalb weniger Augenblicke. Während eines Urlaubsaufenthalts in Leipzig spielte der damals 20-Jährige Fußball. Ein vermeintlich harmloser Treffer des Balls gegen die Brust löste bei dem herzgeschädigten jungen Mann Kammerflimmern und einen Herzstillstand aus. Bis der Notarzt eintraf und ihn behandeln konnte, vergingen mehrere Minuten.
Die Folgen sind schwerwiegend. Tobias Seltmann leidet seitdem an einer sogenannten Parese, einer unvollständigen Lähmung, die einzelne Muskeln oder Muskelgruppen betreffen kann. Der Niedermenniger ist auf einen Rollstuhl angewiesen, sein Sprachvermögen ist stark beeinträchtigt. Im Alltag braucht er ständig Unterstützung.
Der Weg zurück ist lang – und teuer. Nicht nur Tobias Seltmann selbst kämpft täglich mit den Folgen des Herzstillstands, sondern auch seine Eltern Manuela und Mario sowie sein Bruder Dominik stehen weiter vor enormen Belastungen. Nach Angaben der Familie übernimmt die Krankenkasse nicht sämtliche Kosten für Arznei- und Hilfsmittel. Im Oktober steht erneut eine dreiwöchige ambulante Intensivrehabilitation in der Ortenau an. Die Eltern wollen und müssen ihren Sohn begleiten und ihn rund um das täglich vier Stunden dauernde Therapieprogramm unterstützen. Die Kosten für ihre Übernachtungen müssen sie selbst tragen.
„Wenn sich so viele Menschen für uns engagieren, ist das eine großartige Sache. Bereits in der Vergangenheit haben wir viel Hilfe erfahren. Was jetzt mit dem Spiel der Lotto-Elf auf die Beine gestellt wird, ist enorm. Dafür können wir uns nur ausdrücklich bedanken“, sagen Manuela und Mario Seltmann.
Die Hilfsaktion ist längst mehr als ein einzelnes Fußballspiel. Rund 40 Helfer sind am Spieltag und im Vorfeld im Einsatz. Federführend bei der Organisation sind der Förderverein „Mach mit, Fußballer helfen“ und der SV Tälchen Krettnach.
Hilfe von unter anderem Lok Leipzig, Eintracht Trier und Austria Salzburg
Auch die Solidarität aus der Fußballszene wächst. Mario Seltmann ist dort gut vernetzt. Unterstützung kommt unter anderem von seinem Lieblingsverein 1. FC Lokomotive Leipzig, von Fans des BFC Dynamo Berlin, Austria Salzburg, des 1. FC Saarbrücken, von Eintracht Trier und von Tobias’ Herzensverein, dem SV Darmstadt 98. Die „Lilien“ haben über ihre Medien bereits auf die Situation ihres jungen Anhängers hingewiesen und einen Spendenaufruf veröffentlicht.
Für Jürgen Gombert, den Vorsitzenden von „Mach mit, Fußballer helfen“, und seinen Stellvertreter, die Krettnacher Fußballlegende Bernd Marx, war schnell klar, dass sie helfen wollen. „Bei einer früheren Spendenübergabe an die Familie kamen wir ins Gespräch. Dabei wurde uns klar, wie viele Kosten für sie entstehen und wie hoch die Belastung ist“, berichtet Gombert.
Die Idee, die Lotto-Elf ins Tälchen zu holen, nahm anschließend Fahrt auf. Edgar „Euro Eddy“ Schmitt, der aus Rittersdorf stammende Teammanager der Lotto-Elf, ließ sich für das Vorhaben begeistern. Die Organisatoren erhielten schließlich den Zuschlag für das Benefizspiel.