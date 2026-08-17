Fußballstars helfen Tobias Seltmann auf dem Weg zurück ins Leben

Der Weg zurück ist lang – und teuer. Nicht nur Tobias Seltmann selbst kämpft täglich mit den Folgen des Herzstillstands, sondern auch seine Eltern Manuela und Mario sowie sein Bruder Dominik stehen weiter vor enormen Belastungen. Nach Angaben der Familie übernimmt die Krankenkasse nicht sämtliche Kosten für Arznei- und Hilfsmittel. Im Oktober steht erneut eine dreiwöchige ambulante Intensivrehabilitation in der Ortenau an. Die Eltern wollen und müssen ihren Sohn begleiten und ihn rund um das täglich vier Stunden dauernde Therapieprogramm unterstützen. Die Kosten für ihre Übernachtungen müssen sie selbst tragen.