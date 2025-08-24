Fußballspaß und Abkühlung beim "heißen" Anpfiff-Camp in Ludwigshafen Anpfiff ins Leben +++ "Das Camp war ein voller Erfolg"

Wie vertreibt man sich am besten die Zeit während den Sommerferien? Richtig: Mit Fußball. Das Fußball-Camp, das seit vielen Jahren zum festen Bestandteil von Anpfiff ins Leben gehört, fand in der vergangenen Woche beim Anpfiff-Partnerverein Ludwigshafener SC mit 25 Kindern statt.

Von Dienstag bis Donnerstag wirbelten die Kids über die Plätze der Ludwigshafener Anlage und hatten dabei großen Spaß. "Das Camp war ein voller Erfolg", sagte Nicolas Laudenbach, Anpfiff-Jugendkoordinator Sport beim Ludwigshafener SC und fügte schmunzelnd hinzu, "und das trotz unfassbarer Temperaturen von bis zu 37 Grad Celsius."

An Abkühlungsmöglichkeiten sollte es nicht mangeln, genügend kühle Getränke und Wasserspaß-Aktivitäten wie mit kaltem Wasser gefüllte Regentonnen sorgten für dringend benötigten Erfrischungen. "Die Kinder haben sich von den anstrengenden Bedingungen nicht kleinkriegen lassen, deshalb auch ein großes Kompliment an sie sowie an unsere Trainer, die ebenfalls voller Engagement bei der Sache waren", sagte Laudenbach. Das fußballerische Programm war der Hitze angepasst, es gab neben vielen Spielen Stationstraining sowie einen Ausflug zum Fußballgolf.