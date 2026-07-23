Fußballschule Birkenberg: "Jakob weiß, was im Fußball wichtig ist" Die Fußballschule Birkenberg ist in dieser Feriensaison dieses Mal nicht in Wiesdorf, sondern in Lützenkirchen zu Gast. Der Grund liegt bei Bayer 04. Aber auch am neuen Standort wird kräftig gekickt. von RP / Tobias Brücker · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der Umzug hat den Anmeldezahlen nicht geschadet. – Foto: Sascha Köppen

Nachdem sich die spanische Nationalmannschaft im Finale der Weltmeisterschaft dank ihres Erfolges über Gegner Argentinien vor nur wenigen Stunden die Krone des Weltfußballs aufsetzte und den Goldpokal gen Himmel heben durfte, träumen die kommenden Generationen von Kickern schon von ihren großen Triumphen auf den größten Sportbühnen der Erde. In der Fußballschule Birkenberg lernen Nachwuchskicker aus Leverkusen und Umgebung auch in diesen Ferien fünf Tage in der Woche und sechs Wochen lang den Umgang mit dem Ball und damit das nötige Rüstzeug für eine womöglich großartige Karriere auf dem Rasen. Erstmals seit vielen Jahren findet sie jedoch nicht auf dem Platz des SC Leverkusen in Wiesdorf statt.

Stattdessen sind Nachwuchstalente und Trainer für das Ferienprogramm des Sportbundes Leverkusen (SBL) nun auf der Anlage des SSV Lützenkirchen beheimatet. Laut Projektmanager Thomas Edelmann liegen die angedachten Umgestaltungsmaßnahmen des SCL-Geländes hin zu einem Parkplatz oder -haus – wie auch immer es dann aussehen mag – durch Bayer 04 Leverkusen der Entscheidung zugrunde. Im Zuge des Stelzenumbaus durch die Autobahn GmbH fallen die Parkmöglichkeiten unter der A1-Trasse weg, sodass der Bundesligist mitunter zwecks Lizenzerhalts neuen Raum für Pkw schaffen muss. Bis es soweit ist, will die Stadt in der Zwischenzeit nicht das Risiko eingehen, dass der Platz durch etwaige Benutzung in einen sanierungsbedürftigen Zustand gerät. „Auf der Anlage soll so wenig wie möglich stattfinden“, berichtete Edelmann bei der Eröffnung der Fußballschule am Montag. Anmeldezahlen stabil Große Auswirkungen auf die Anmeldezahlen hat der Umzug in den im Vergleich etwas dezentraler gelegenen Stadtteil Lützenkirchen nicht. Einzig in der vierten und fünften Woche sind zum Preis von 179 Euro noch Plätze frei. Unter anderem ein Trikotsatz und das tägliche Mittagessen sind enthalten. Für das Trainerteam um Chefcoach Manuel Lombo hat der Standortwechsel sogar Vorteile: Die Wege sind kurz, und die Kinder dürfen Teile des Vereinsequipments für ihre Trainingseinheiten nutzen. Das eröffnet neue Möglichkeiten. „Wir können mehr Übungen machen“, sagte er.

Insgesamt geht es ihm und seiner Mannschaft aus alten Hasen und jungen Hüpfern aber nicht darum, den nächsten Messi, Ronaldo oder Mbappé zu finden. Vielmehr ist die Fußballschule ein Breitensportangebot, bei dem Übungen mit dem Ball am Fuß im Zentrum stehen. Das richtige Maß für Anfänger und Halbprofi gleichermaßen zu finden, gestaltet sich dabei durchaus knifflig. „Das ist ein Spagat“, gab Lombo zu. Gelöst wird das Problem, indem in den nach Alter sortierten Gruppen Untergruppen je nach Können gebildet werden. Gleichbehandlung oberstes Gut Bei den gemeinsamen Spielformen achten die Übungsleiter akribisch darauf, dass es eine Gleichbehandlung gibt. Dafür haben erfahrene Teammitglieder wie Henk Bijl immer ein Auge. Der Niederländer weiß schon gar nicht mehr, wie oft er die Einheiten schon geleitet hat. „Ich liebe Kinder, sie bringen mir Freude“, erläuterte er seine Begeisterung für den Jugendfußball. Komplettiert wird die Trainerauswahl durch Jungspunde wie den 17 Jahre alten Oseremen Ehidiamhen. Nach einem Praktikum beim Sportbund heuerte er nebenbei als Coach bei der Fußballschule Birkenberg an. „Ich arbeite gern mit Kindern und habe selbst zwei kleine Geschwister“, erzählte er. Henk Bijl sagt über seinen jungen Kollegen: „Das ist ein echter Volltreffer.“