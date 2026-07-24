Fußballreise nach Istanbul von 15.-19.10. inkl. Fenerbahçe Heimspiel

Angebot für ein Fußballwochenende in Istanbul – Foto: Magic Reisen UG, KI-generiert

Vom 15. bis 19. Oktober 2026 tauchst du gemeinsam mit anderen Fußballfans tief in die Welt des türkischen Fußballs ein – mit drei spannenden Spielen der ersten oder zweiten türkischen Liga, darunter ein Heimspiel von Fenerbahçe SK im legendären Şükrü Saracoğlu Stadion.

Istanbul ist weit mehr als nur die größte Stadt der Türkei – es ist eine pulsierende Metropole, die zwei Kontinente verbindet und eine einzigartige Mischung aus Tradition und Moderne bietet. Die Stadt am Bosporus besticht besonders durch ihre leidenschaftliche Fußballkultur, die zu einer der interessantesten der Welt zählt. Von der imposanten Hagia Sophia und der Blauen Moschee über den weltberühmten Großen Basar bis hin zu den charmanten Vierteln, wie Sultanahmet und Beyoğlu, bietet Istanbul zwischen den Spielen zahlreiche Möglichkeiten diese außergewöhnliche Stadt zu entdecken. Genieße die türkische Gastfreundschaft, probiere kulinarische Highlights wie traditionelle Meze, Baklava oder Tee und lass dich von einer Bootsfahrt zwischen den Kontinenten bei Sonnenuntergang verzaubern.

Magic Reisen UG bietet dir das Rundum-sorglos-Paket für deinen Fußball-Trip nach Istanbul. Im Angebot enthalten sind die Flüge von und nach Deutschland, eine komfortable Unterkunft in einem zentral gelegenen 3***-Hotel (inkl. Frühstück) und Eintrittskarten für drei Fußballspiele der ersten oder zweiten türkischen Liga (auf jeden Fall dabei: Fenerbahçe SK – Alanyaspor). Ein gemeinsames Abendessen ist ebenso inklusive wie alle Transfers innerhalb der Stadt und zu den Stadien. Zudem begleitet Reiseleiter Marcus Stein die gesamte Tour und steht für Fragen und Empfehlungen jederzeit zur Verfügung.