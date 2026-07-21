Fußballpause abgesagt: Pöttger wechselt zum FSV Geesthacht

Weiterer Transfer. – Foto: Robert Kruber

Der FSV Geesthacht setzt seine umfangreiche Kaderplanung fort und hat mit Diego Pöttger bereits den zehnten Zugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der Angreifer kommt vom Düneberger SV an die Berliner Straße und soll künftig für die Rot-Weißen auf Torejagd gehen. Der DSV hatte den Abschied Pöttgers zuvor bereits offiziell bestätigt.

Dabei deutete zunächst wenig darauf hin, dass der Spieler des Jahrgangs 2006 in der kommenden Saison überhaupt auf dem Platz stehen würde. Nach einer sportlich und persönlich schwierigen Spielzeit wollte Pöttger vorerst eine Fußballpause einlegen. FSV-Trainer Dennis Tornieporth wollte sich mit dieser Entscheidung jedoch nicht abfinden.

„Diego wollte eigentlich eine Fußballpause einlegen - was ich aber nicht akzeptieren konnte und wollte, denn Diego ohne Fußball passt nicht zusammen“, erklärt Tornieporth in den Vereinsmedien. Die Hoffnung sei gewesen, dass der Angreifer beim FSV wieder Freude am Sport entwickelt.

Tornieporth und Pöttger verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Nach Angaben des Vereins standen beide bereits seit Pöttgers achtem Lebensjahr regelmäßig gemeinsam auf dem Fußballplatz. Deshalb lud der Trainer seinen früheren Schützling zunächst als dauerhaften Gast zum Training ein.

Dafür benötigte Pöttger offenbar nicht viel Zeit. „Bereits nach den ersten drei Tagen war die anfängliche Ausgangslage Geschichte“, sagt Tornieporth. Der Trainer bezeichnet den Offensivspieler als „absoluten Gewinn“ und hebt neben dessen sportlicher Qualität vor allem die Persönlichkeit und Mentalität hervor.

Pöttger kennt große Teile der Mannschaft und des Funktionsteams bereits seit mehreren Jahren. Auch seine Verbundenheit mit der Region passt zum Geesthachter Ansatz, eine ambitionierte Mannschaft mit Spielern aus dem direkten Umfeld aufzubauen.

Pöttger fand den Spaß am Fußball zurück

Pöttger selbst spricht offen über seine ursprünglichen Überlegungen. „Nach langer Überlegung habe ich mich aus privaten und beruflichen Gründen dazu entschieden, zunächst mit dem Fußball aufzuhören. Vor allem nach der letzten Saison ist mir der Spaß am Fußball ein Stück weit verloren gegangen, weshalb ich eine Pause einlegen wollte“, erklärt der Angreifer.

Das unverbindliche Training beim FSV änderte seine Haltung. „Dabei habe ich schnell gemerkt, dass mir der Ball am Fuß doch sehr gefehlt hat“, sagt Pöttger. Die bekannten Gesichter innerhalb der Mannschaft und des Staffs hätten ihm die endgültige Entscheidung zusätzlich erleichtert. Zuvor spielte er unter anderem für den SV Hamwarde sowie die erste und zweite Mannschaft des Lüneburger SK.

Traumstart beim Düneberger SV

Nun soll er seine Torgefahr für den FSV einbringen. Der Kreisliga-Klub hat seinen Kader bereits mit mehreren Spielern verstärkt und arbeitet unter Tornieporth an einer Mannschaft, die sich in der kommenden Saison weiter nach oben orientieren soll. Mit Pöttger kommt ein Angreifer hinzu, der ursprünglich gar nicht mehr spielen wollte - und nun wieder voller Vorfreude auf dem Platz steht. Der FSV tritt 2026/27 in der Kreisliga Hamburg 1 an.

„Jetzt freue ich mich einfach auf eine spannende Saison mit einem tollen Team“, sagt Pöttger. Aus der geplanten Fußballpause ist damit innerhalb weniger Trainingseinheiten ein fester Wechsel geworden.

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