+++FUẞBALLOBMANN-TEAM ÜBERNIMMT+++

In den nächsten Wochen übernimmt erstmals in der Geschichte des TSV Basdahl-Volkmarst e.V. ein Obmann-Team, bestehend aus zwei Mitgliedern, Hans Töwe (41) und Jens Burfeind (51), die Aufgaben eines Fußballobmanns. Die beiden kennen und ergänzen sich sehr gut, da sie schon in der jüngsten Vergangenheit öfters zusammengearbeitet haben. Das gab es bisher noch nicht im Verein. Der bisherige Fußballobmann Fabian Brümmer (34) wird sein Amt kommissarisch an die beiden übergeben und wird trotzdem weiterhin beratend zur Seite stehen, um den beiden den Einstieg möglichst problemlos zu ermöglichen. Fabian war seit 2019 im Amt und möchte nun etwas kürzertreten, denn die Aufgabe hat ihm persönlich und auch privat viel abverlangt.

Wir möchten hiermit auch noch einmal Dankeschön sagen: "Fab" für die vielen tollen gemeinsamen Jahre und die tolle ehrenamtliche Arbeit, die du für den TSV geleistet hast, und wünschen dir nun hoffentlich eine ruhige Zeit!