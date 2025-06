Fußballkreis Neuss erfolgreich wie lange nicht

Am Sonntag machten die Fußballer der Holzheimer SG im letzten Saisonspiel bei den VSF Amern etwas klar, was zwischenzeitlich in scheinbar unerreichbare Ferne gerückt war: als Vizemeister den Aufstieg in die Oberliga. Damit endete für den Fußballkreis Grevenbroich/Neuss eine Spielzeit auf Niederrheinebene so erfolgreich wie schon ewig nicht mehr.

Denn weil Jüchen schon länger als Meister festgestanden hatte, spielen nächste Saison gleich zwei heimische Teams in der Oberliga. Zudem hat die DJK Gnadental nach mehreren Anläufen den Sprung in die Landesliga geschafft und auch die vier anderen Bezirksligisten präsentierten sich glänzend und landeten in den Top 8. Die Frage, die sich da aufdrängt, ist, ob es Gründe für den auffälligen Aufschwung gibt.

Seitdem musste der Fußballkreis ohne Leuchtturm auskommen. Hat er deswegen im Hintergrund mitgewirkt, einen Masterplan aufzusetzen, der die aktuellen Erfolge begünstigt? Eher nicht, erklärte der 2016 als Nachfolger von Hermann-Josef Koch zum Kreisvorsitzenden gewählte Dirk Gärnter doch schon 2018 gegenüber unserer Redaktion, dass er die Qualität des Fußballs nicht darin sehe, dass es einen Oberligisten aus den Reihen der Kreisvereine gebe. „Die Spielklasse einer Mannschaft ist etwas, das ich nicht beeinflussen kann“, meinte er damals, hob dann aber etwa die gute Arbeit am DFB-Sützpunkt in Norf sowie Erfolge bei der Gewaltbekämpfung und bei der Qualifizierung von Trainern hervor. Zuletzt arbeiteten Gärtner und seine Vorstandkollegen eher daran, den Kreispokal-Wettbewerb mit Hilfe einer besonderen Finalveranstaltug aufzwerten und den Kreishallenmeisterschaften nach den Pandemie-Jahren neues Leben einzuhauchen.

Feststeht jedenfalls, dass es schon lange her ist, dass letztmals zwei Mannschaften aus dem Fußballkreis in der fünfthöchsten Liga kickten. In der Saison 2003/2004 stiegen auch gleichzeitig der SC Kapellen und der TuS Grevenbroich aus der Landesliga in die Verbandsliga Niederrhein auf, die bei einer etwas anderen Ligenstruktur damals ebenfalls die 5. Liga war. Der SCK als Meister, der TuS als Vizemeister über die Relegation. Während sich die Schloss-Städter schon zwei Spielzeiten später nach unten verabschiedeten, entwickelten sich die Kapellener zu einem Dauergast in dieser Spielklasse, die mehrfach umbenannt wurde. Erst 2017 kam es zum Abstieg aus der Oberliga Niederrhein.

Vereine streben schon länger nach oben

Und wie sieht es bei den aktuellen Erfolgsklubs, insbesondere bei den Aufsteigern, aus? In Jüchen, Holzheim und Gnadental ist schon länger zu erkennen, dass die Vereine nach Höherem streben. Allerdings sind dafür alle drei nicht den mühevollen Weg gegangen, den Aufschwung nach oben mit nachhaltigen Strukturen zu unterfüttern. Jugendmannschaften sind zwar reichlich vorhanden, bei der HSG und der DJK in dieser Saison auch A-Junioren, doch kommen aus den eigenen Reihen keine Spieler oben an, in den Kadern der gerade beendeten Saison sind keine jungen Eigengewächse zu finden. Auch der Unterbau bei den Senioren ist zu dürftig. Während Jüchen jüngst gar keine Reserve hatte, sind in Holzheim und Gnadental die Leistungsunterschiede zu groß, um als Verbindung zwischen ersten und zweiten Mannschaften oder gegebenfalls als Zwischenstation für verletzten oder talentierte Spieler zu dienen. Es war beispielsweise zu hören, dass die ausbleibende Entwicklung der Strukturen auch ein Grund dafür war, wieso Erfolgscoach Marcel Winkens nicht über den Sommer hinaus in Jüchen bleiben wollte, was letztlich zu einer vorzeitigen Trennung führte.

Das alles bedeutet umgekehrt nicht, dass bei den erfolgreichen Vereinen nicht fleißig und gut gearbeitet wird. Da sind zahlreiche engagierte Ehrenamtler mit viel Herzblut am Werk. Sonst wären solche Ergebnisse im hart umkämpften Amateurfußball gar nicht möglich. Und dass diese fleißigen Ehrenamtler auch noch besonders viel Fußballkompetenz besitzen, ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, wieso sich an allen Standorten Menschen gefunden haben, die bereit sind, jede Menge Geld zu investieren. Zufall ist es, dass das in den vergangenen Jahren gleich an mehreren Standorten passiert ist.

Dass das viele Geld zunächst dafür genutzt wurde, um die ersten Mannschaften in möglichst hohe Spielklassen zu hieven, liegt wahrscheinlich in den Prioritäten der Sponsoren/Mäzene begründet. Wie nachhaltig der Aufschwung im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss ist, wird letztlich auch davon abhängen, wie es den Vereinen gelingt, bei den durchaus selbst erkannten Strukturdefiziten nachzubessern. Und damit für den Moment besser gerüstet zu sein, wenn das Geld mal nicht mehr so üppig fließt oder es anderen Gegenwind gibt.