Fußballkreis MG-Viersen: So sieht die Kreisliga C aus

Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen veröffentlicht wie jedes Jahr nach als erster Fußballkreis am Niederrhein seine Gruppen für die neue Saison. Mittlerweile ist auch die Kreisliga C online.

Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2 2025/26

VfB Hochneukirch RW Hockstein SC Viktoria Rheydt SV BW Meer Teutonia Kleinenbroich DJK/VfL Giesenkirchen MSV Rheydt SF Neersbroich 2 Türkiyemspor MG 2 Red Stars 2 SV Schelsen 2 TuS Wickrath 2 SC Hardt 2 SC Victoria Mennrath 3 Spvgg. Odenkirchen 3

Die Kreisliga C in MG-Viersen 2025/26

Kreisliga C Gruppe 1 FC Germania Geistenbeck , SV BW Concordia Viersen 2, Fortuna MG 2, VfB Korschenbroich 2, KFC Welate Roj 2, TuS Liedberg 2, SV Lürrip 3, DJK/VfL Giesenkirchen 3

Kreisliga C Gruppe 2

FC Eintracht Güdderath , SV Otzenrath 2, SC Viersen-Rahser 2, RW Venn 2, GW Holt 2, SV 08 Rheydt 3, SV Schelsen 3, Fortuna MG 3 Kreisliga C Gruppe 3 SV Wickrathberg, FC Germania Geistenbeck 2, FC Eintracht Güdderath 2, Polizei SV MG 2, SV BW Meer 2, GW Holt 3, 1. FC Viersen 3, SC Broich-Peel 3

Kreisliga C Gruppe 4

FSC Mönchengladbach, VfB Hochneukirch 2, DJK/VfL Giesenkirchen 2, SC Rheindahlen 2, SF Neuwerk 3, Rheydter SV 3, TuS Wickrath 3, SF Neersbroich 4 Kreisliga C Gruppe 5 SC Broich-Peel 2, SV 08 Rheydt 2, SC Viktoria Rheydt 2, FC Eintracht Güdderath 3, SV BW Meer 3, Red Stars MG 3, DJK SF Hehn 3

So hat der FVN die einzelnen Ligen 2025/26 eingeteilt

Hinweis: Die meisten Fußballkreise ziehen in der Regel Anfang bis Mitte Juli nach, wenn die Mannschaftsmeldung durch ist. Die Kreisliga A ergibt sich außer in den Kreisen Duisburg-Dinslaken-Mülhem und Essen wegen ihrer Zweigleisigkeit überall von selbst. Die Redaktion von FuPa hat die A-Ligen bereits eingeteilt. Die Bezirksligen werden mit Veröffentlichung der Texte eingeteilt, sodass die FuPaner ab sofort in ihren "neuen" Ligen alle Informationen erhalten.