Fußballkreis Essen legt die Kreisliga-Spielpläne vor

Der Fußballkreis Essen hat die Spielpläne für alle Männer-Spielklassen auf Kreisebene vorgelegt. Wir stellen Euch im Überblick vor, wie die Auftakt-Spieltage der einzelnen Ligen aussehen und stellen Euch auch die gesamten Spielpläne vor.
1. Spieltag
So., 16.08.26 11:00 Uhr SV Borbeck - DJK Adler Union Frintrop II
So., 16.08.26 11:00 Uhr Essener SC Preußen - Fatihspor Essen 2001
So., 16.08.26 12:15 Uhr SpVg Schonnebeck II - RuWa Dellwig
So., 16.08.26 13:00 Uhr FC Saloniki Essen - TuS Holsterhausen II
So., 16.08.26 13:00 Uhr Bader SV 91 - Vogelheimer SV II
So., 16.08.26 13:00 Uhr SG Essen-Schönebeck II - Ballfreunde Bergeborbeck
So., 16.08.26 13:30 Uhr FC Stoppenberg - FC Karnap 07/27
So., 16.08.26 15:00 Uhr AL-ARZ Libanon - DKSV Helene Essen
>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga A, Gruppe 1
1. Spieltag
So., 16.08.26 13:30 Uhr Fortuna Bredeney - SC Werden-Heidhausen II
So., 16.08.26 14:00 Uhr TuS Essen-West 81 - NK Croatia Essen
So., 16.08.26 14:00 Uhr TGD Essen-West - Alemannia Essen
So., 16.08.26 15:00 Uhr FSV Kettwig - TuS Holsterhausen
So., 16.08.26 15:00 Uhr SC Frintrop 05/21 - SpVgg Steele II
So., 16.08.26 15:15 Uhr DJK SG Altenessen - SuS Haarzopf II
So., 16.08.26 15:30 Uhr SuS Niederbonsfeld - DJK Adler Union Frintrop III
So., 16.08.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - SV Leithe
>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga A, Gruppe 2
1. Spieltag
So., 16.08.26 11:00 Uhr FC Stoppenberg II - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 II
So., 16.08.26 11:00 Uhr DJK Dellwig 1910 - Juspo Altenessen
So., 16.08.26 11:00 Uhr FC Saloniki Essen II - DKSV Helene Essen II
So., 16.08.26 13:00 Uhr SV Borbeck II - SV Kray 04
So., 16.08.26 13:00 Uhr AL-ARZ Libanon II - RuWa Dellwig II
So., 16.08.26 13:15 Uhr Essener SC Preußen II - Sportfreunde Altenessen II
So., 16.08.26 16:15 Uhr TGD Essen-West III - Fatihspor Essen 2001 II
>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga B, Gruppe 1
1. Spieltag
So., 16.08.26 11:00 Uhr DJK SG Altenessen II - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 III
So., 16.08.26 11:00 Uhr SC Frintrop 05/21 II - TuS Holsterhausen III
So., 16.08.26 11:00 Uhr TuS Essen-West 81 II - SuS Haarzopf III
So., 16.08.26 11:00 Uhr Tgd. Essen II - TuSEM Essen 1926 II
So., 16.08.26 11:30 Uhr Türkiyemspor Essen II - Sportfreunde Altenessen
So., 16.08.26 13:00 Uhr Juspo Essen-West - SG Essen-Schönebeck III
So., 16.08.26 15:00 Uhr Tura 86 Essen - VfB Frohnhausen II
>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga B, Gruppe 2
1. Spieltag
So., 16.08.26 11:00 Uhr VfL Kupferdreh - SC Werden-Heidhausen III
So., 16.08.26 11:00 Uhr SV Burgaltendorf II - ETB Schwarz-Weiß Essen II
So., 16.08.26 12:30 Uhr FSV Kettwig II - Essener SG 99/06
So., 16.08.26 12:45 Uhr Preußen Eiberg II - Sportfreunde Niederwenigern III
So., 16.08.26 12:45 Uhr DJK Blau-Weiß Mintard II - SG Kupferdreh-Byfang
So., 16.08.26 13:00 Uhr SuS Niederbonsfeld II - Heisinger SV II
So., 16.08.26 13:30 Uhr FC Sportfreunde Rüttenscheid - ESC Rellinghausen II
>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga B, Gruppe 3
1. Spieltag
So., 16.08.26 10:00 Uhr Tura 86 Essen II - Teutonia Überruhr III
So., 16.08.26 10:00 Uhr SpVg Schonnebeck III - FC Kray II
So., 16.08.26 11:00 Uhr AL-ARZ Libanon III - DKSV Helene Essen III
So., 16.08.26 13:00 Uhr SC Frintrop 05/21 III - Sportfreunde Altenessen III
So., 16.08.26 15:00 Uhr FC Stoppenberg III - FC Karnap 07/27 II
So., 16.08.26 15:00 Uhr Barisspor 84 Essen - Atletico Essen
So., 16.08.26 15:15 Uhr DJK Dellwig 1910 III - FC Besa Essen
>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga C, Gruppe 1
1. Spieltag
So., 16.08.26 09:15 Uhr FC Sportfreunde Rüttenscheid III - Teutonia Überruhr II
So., 16.08.26 09:15 Uhr TGD Essen-West IV - SV Borbeck III
So., 16.08.26 11:00 Uhr Wacker Bergeborbeck - FC Besa Essen II
So., 16.08.26 11:00 Uhr DJK Eintracht Borbeck - Ballfreunde Bergeborbeck II
So., 16.08.26 13:00 Uhr DJK Dellwig 1910 II - Atletico Essen II
So., 16.08.26 13:00 Uhr SV Leithe III - DJK Blau-Weiß Mintard IV
So., 16.08.26 17:00 Uhr Tura 86 Essen III - VfB Frohnhausen III
>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga C, Gruppe 2
1. Spieltag
So., 16.08.26 09:00 Uhr SC Werden-Heidhausen IV - SG Kupferdreh-Byfang II
So., 16.08.26 10:45 Uhr Preußen Eiberg III - Essener SG 99/06 II
So., 16.08.26 11:00 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr II - SV Leithe II
So., 16.08.26 11:00 Uhr FC Sportfreunde Rüttenscheid II - Teutonia Überruhr
So., 16.08.26 15:00 Uhr SV Burgaltendorf III - VfL Kupferdreh II
So., 16.08.26 15:45 Uhr Fortuna Bredeney III - Heisinger SV III
>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan der Kreisliga C, Gruppe 3