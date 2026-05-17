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Ligabericht
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Fußballkreis Dillenburg: Weitere Teams steigen freiwillig ab
Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Im Fußballkreis Dillenburg haben sich zum Stichtag 15. Mai zwei weitere Teams erklärt: Der zweite Rückzug aus der A-Liga und ein weiterer Rückzug aus der B-Liga stehen fest +++
Dillenburg. Am Ende des Stichtags 15. Mai, zu dem die Fußballvereine ihre Mannschaftsmeldungen für die Saison 2026/2027 abgeben müssen, hat der Hessische Fußballverband (HFV) Bilanz gezogen. Für den Fußballkreis Dillenburg ergeben sich weitere Rückzüge über diejenigen hinaus, die Kreisfußballwart Roland Paul am Freitag der Redaktion gegenüber bekannt gegeben hatte.