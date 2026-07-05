Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Fußballkreis Dillenburg: Das neue Gesicht der Kreisligen
Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Für den Kreisfußballausschuss um Roland Paul ist es nie so schwer wie in diesem Sommer gewesen, ein brauchbares Gerüst zu errichten. Nun steht es - mit einigen Überraschungen +++
Dillenburg. Wer spielt 2026/2027 in welcher Liga, und wird es mehr als einen Direktaufsteiger je Klasse geben? Ja, die Fußball-A-Liga wird erstmals in diesem Jahrtausend mit nur 14 Mannschaften starten. Nein, die B-Liga wird nicht mit 17 Teams spielen, obwohl der SV Uckersdorf nachträglich hochgezogen wurde. Erstmals seit Einführung der C-Liga wird es dort nur eine einzige Staffel geben. Sie wird mit 18 Mannschaften ungewohnt groß.