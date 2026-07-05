Fußballkreis Dillenburg: Das neue Gesicht der Kreisligen

Arsenii Provotorov (r.) sorgte in der vergangenen Saison mit dem SSV Langenaubach für Furore und stieg in die A-Liga auf. In dieser Szene trifft er auf Robin Löber von der SG Ambach. © Jonathan Ortmann

Dillenburg. Wer spielt 2026/2027 in welcher Liga, und wird es mehr als einen Direktaufsteiger je Klasse geben? Ja, die Fußball-A-Liga wird erstmals in diesem Jahrtausend mit nur 14 Mannschaften starten. Nein, die B-Liga wird nicht mit 17 Teams spielen, obwohl der SV Uckersdorf nachträglich hochgezogen wurde. Erstmals seit Einführung der C-Liga wird es dort nur eine einzige Staffel geben. Sie wird mit 18 Mannschaften ungewohnt groß.