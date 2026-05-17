 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Fußballkreis: Die Karten im Abstiegskampf sind neu gemischt

Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Fußballkreis Dillenburg: Die Bildung neuer Spielgemeinschaften zur Saison 2026/2027 wird die Situation im Auf- und Abstiegskampf schon an den kommenden Wochenenden beeinflussen +++

von Redaktion · Heute, 14:22 Uhr · 0 Leser
Der Rückzug des SSV Allendorf in die B-Liga und die Bildung einer neuen Spielgemeinschaft mit dem FC Flammersbach machen inzwischen etliche abstiegsgefährdete Vereine froh. In dieser Szene aus Kreisoberliga-Zeiten jubeln (v. l.) Tom Moos, Luca Lomberg und Kerem Erdem. (Archivbild) © Isabel Althof
Der Rückzug des SSV Allendorf in die B-Liga und die Bildung einer neuen Spielgemeinschaft mit dem FC Flammersbach machen inzwischen etliche abstiegsgefährdete Vereine froh. In dieser Szene aus Kreisoberliga-Zeiten jubeln (v. l.) Tom Moos, Luca Lomberg und Kerem Erdem. (Archivbild) © Isabel Althof

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Dillenburg. Am Freitag ist mächtig Bewegung in den Fußballkreis Dillenburg geraten. Zum Stichtag 15. Mai, an dem die Vereine ihre Mannschaftsmeldungen für die Saison 2026/2027 abgeben müssen, haben der freiwillige Rückzug einer ersten Mannschaft aus der A-Liga, eine Rückstufung aus der Kreisoberliga in die B-Liga und die Bildung neuer Spielgemeinschaften die Kalkulationen im Aufstiegs- und Abstiegskampf verändert.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.