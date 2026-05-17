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Ligabericht
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Fußballkreis: Die Karten im Abstiegskampf sind neu gemischt
Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Fußballkreis Dillenburg: Die Bildung neuer Spielgemeinschaften zur Saison 2026/2027 wird die Situation im Auf- und Abstiegskampf schon an den kommenden Wochenenden beeinflussen +++
Dillenburg. Am Freitag ist mächtig Bewegung in den Fußballkreis Dillenburg geraten. Zum Stichtag 15. Mai, an dem die Vereine ihre Mannschaftsmeldungen für die Saison 2026/2027 abgeben müssen, haben der freiwillige Rückzug einer ersten Mannschaft aus der A-Liga, eine Rückstufung aus der Kreisoberliga in die B-Liga und die Bildung neuer Spielgemeinschaften die Kalkulationen im Aufstiegs- und Abstiegskampf verändert.