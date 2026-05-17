Fußballkreis: Die Karten im Abstiegskampf sind neu gemischt Teaser KREIS DILLENBURG: +++ Fußballkreis Dillenburg: Die Bildung neuer Spielgemeinschaften zur Saison 2026/2027 wird die Situation im Auf- und Abstiegskampf schon an den kommenden Wochenenden beeinflussen +++ von Redaktion · Heute, 14:22 Uhr · 0 Leser

Der Rückzug des SSV Allendorf in die B-Liga und die Bildung einer neuen Spielgemeinschaft mit dem FC Flammersbach machen inzwischen etliche abstiegsgefährdete Vereine froh. In dieser Szene aus Kreisoberliga-Zeiten jubeln (v. l.) Tom Moos, Luca Lomberg und Kerem Erdem. (Archivbild) © Isabel Althof

Dillenburg. Am Freitag ist mächtig Bewegung in den Fußballkreis Dillenburg geraten. Zum Stichtag 15. Mai, an dem die Vereine ihre Mannschaftsmeldungen für die Saison 2026/2027 abgeben müssen, haben der freiwillige Rückzug einer ersten Mannschaft aus der A-Liga, eine Rückstufung aus der Kreisoberliga in die B-Liga und die Bildung neuer Spielgemeinschaften die Kalkulationen im Aufstiegs- und Abstiegskampf verändert.