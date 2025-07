Fußballkreis Biedenkopf: 80. Geburtstag mit ordentlich Pep

Gladenbach-Frohnhausen. 80 Jahre alt ist die Schiedsrichtervereinigung des Fußballkreises Gießen. Das ist am Samstag in Gladenbach-Frohnhausen groß gefeiert worden. Es war ein Geburtstag mit ordentlich Pep, der früh begann und spät endete. Am frühen Abend, als der Festkommers in der Frohnhäuser Kulturscheune begann, waren viele der Referees, nicht nur die Hinterländer, sondern auch die Gäste aus den Nachbarkreisen der Fußball-Region Gießen/Marburg und dem westfälischen Siegen-Wittgenstein schon ziemlich groggy und entsprechend durstig. Denn „ein furioser erster Teil unserer Jubiläumsfeierlichkeit liegt schon hinter uns“, so Kreisschiedsrichterobmann Moritz Harbusch.