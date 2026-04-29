Fußballkompetenz auf der Tribüne: VIP-Glück im Donaustadion

Foto: IMAGO / Lucca Fundel

Wenn am Samstag, 2. Mai, um 16:30 Uhr das Donaustadion seine Pforten für das vorletzte Saisonheimspiel öffnet, geht es für den SSV Ulm um alles. In der 3. Liga zählt im Kampf um den Klassenerhalt gegen Viktoria Köln jeder Meter Boden. Inmitten dieser hochemotionalen Atmosphäre werden zwei besondere Fans das Geschehen von der Haupttribüne aus verfolgen. Heike Häge aus Niederstotzingen und Bastian Walliser aus Ulm wurden unter 89 Teilnehmern beim Gewinnspiel von FuPa als Gewinner gezogen. Beide Gewinner verbindet nicht nur die Liebe zu den Spatzen, sondern auch eine tiefe, eigene Vergangenheit auf dem grünen Rasen.

Mit Heike Häge gewinnt eine Frau, deren fußballerische Vita sich wie ein Bilderbuch liest. Die 46-Jährige aus Niederstotzingen ist kein gewöhnlicher Gast, sondern eine Expertin, die das Spiel auf höchstem Niveau kennt. „Ich bin ein absoluter Fußballfan und war schon ab und zu bei einem Heimspiel des SSV dabei“, verrät sie. Doch hinter dieser bescheidenen Aussage verbirgt sich eine beeindruckende Karriere: „Ich habe früher in der 1. Frauen-Bundesliga für den TSV Crailsheim selbst gespielt.“ Zuletzt gab sie ihr Wissen als Trainerin des Frauen-Teams des FV Sontheim weiter. Für sie ist klar: „Der Gewinn ist mega.“

Der zweite Gewinner ist der 34-jährige Bastian Walliser aus Ulm, der das Donaustadion wie seine Westentasche kennt. Während andere auf das Losglück hoffen müssen, ist er ohnehin bei jedem Spiel am Start. „Ich habe eine SSV-Dauerkarte und bin bei jedem Heimspiel dabei“, erklärt der treue Anhänger. Dennoch ist die Einladung in den exklusiven Bereich etwas ganz Besonderes für ihn: „Ich freue mich wirklich sehr über den Gewinn der VIP-Tickets.“ Auch Walliser ist ein Kind des regionalen Fußballs und kennt die Leidenschaft der unteren Ligen aus erster Hand. „Ich habe früher in der Reserve des FV Sontheim selbst gespielt“, berichtet er über seine aktive Zeit.

Die Hoffnung auf das Ulmer Wunder

Trotz der Vorfreude auf das leckere Essen, den VIP-Parkplatz und den Komfort der Haupttribüne bleibt der sportliche Ernst der Lage allgegenwärtig. Der SSV Ulm kämpft mit dem Rücken zur Wand gegen den Abstieg aus der 3. Liga. Besonders Bastian Walliser leidet als Stammgast Woche für Woche mit seinem Team mit, hat den Glauben aber noch nicht verloren: „Ich hoffe, dass der SSV doch noch den Verbleib in der 3. Liga schafft. Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Gegen den Gegner aus Köln müssen nun Punkte her, um den Traum vom Klassenerhalt am Leben zu erhalten.

Ein unvergesslicher Nachmittag an der Donau

Was bleibt, ist die Vorfreude auf einen Fußballsamstag, der an Dramatik kaum zu überbieten sein dürfte. Für Heike Häge und Bastian Walliser ist dieser Gewinn eine wunderbare Anerkennung für ihre langjährige Verbundenheit zum Sport – sei es als Profi, Trainerin oder treuer Fan auf den Rängen. FuPa gratuliert beiden Gewinnern herzlich und wünscht einen erfolgreichen Tag im Donaustadion.