Fußballkommentator Robby Hunke unterstützt Heimatverein Untereschbach

Der TuS Untereschbach-Steinenbrück startet nach dem Abstieg aus der Kreisliga A Berg mit einem prominenten Namen in die neue Saison – und der steht nicht im Spielberichtsbogen, sondern über dem Stadiontor. Sportkommentator Robert „Robby“ Hunke, bekannt aus ARD, DAZN und RTL, übernimmt für ein Jahr die Namensrechte der Sportanlage seines Jugendvereins. Künftig heißt es offiziell: Glück-Auf Sportanlage – präsentiert von Robby Hunke. Die offizielle Vorstellung steigt am Samstag mit Hunke und seinem Social-Media-Team.

Für Hunke ist es eine Rückkehr zu den Wurzeln. „Von der F-Jugend bis zu den Herren – also von 1990 bis 2006 – hat Robby beim TuS gespielt. Selbst während des Studiums in Köln ist er zum Training rübergefahren“, erinnert sich Matthias Krause, Abteilungsleiter des TuS, der als Kind in Eschbach oft mit Hunke kickte.

Der Kontakt sei nie komplett abgerissen – und als Krause die Funktion des Abteilungsleiters übernahm, sei auch das Interesse des gebürtigen Aachners an seinem Heimatverein wieder größer geworden. "Er ist direkt am ersten Spieltag zum Immekeppel-Derby vorbeigekommen", so Krause.

„Als Robby uns fragte, wie er uns unterstützen könne, sind wir relativ schnell auf den Stadionnamen gekommen“, erzählt der 41-jährige Vereinsfunktionär. Die Vermarktung sei nicht neu, vor einigen Jahren war ein örtlicher Energielieferant Namensgeber. „Er hat nicht lange gezögert, wollte aber unbedingt einen Namen mit Orts- und historischem Bezug. Deshalb der Name Glück-Auf Sportanlage – und nicht einfach sein eigener Name.“

Hunke: "Amateurvereine sind der Kitt und die Triebfeder unserer Gesellschaft"

Hunke selbst betont, wie wichtig ihm dieser lokale Bezug ist: „Mir war total wichtig, dass der lokale Name 'Glück-Auf' vorhanden bleibt, denn diese kleinen Sportvereine wie der TuS Untereschbach sind in kleinen Orten mit das Wichtigste für die Dorfgemeinschaft. Ohne solche Amateurvereine geht nichts in kleinen Orten. Ich habe das am eigenen Leib miterleben dürfen. Abseits von Trainings- und Spielzeiten habe ich als Kind dort immer abgehangen – morgens um 8 oder 9 Uhr in den Sommerferien hingegangen und bis abends, wenn die Sonne unterging, gekickt. Dieser Verein war in meinen Kinder- und Jugendjahren das absolut Allerwichtigste. Ohne Vereine wie den TuS Untereschbach würde relativ wenig gehen in der Gesellschaft. Ich glaube fest, dass diese kleinen Amateurvereine der Kitt und die Triebfeder unserer Gesellschaft sind, da entsteht ein Miteinander, das es sonst nirgendwo gibt. Das war mein Antrieb.“

Vom Engagement erhofft sich der Verein vor allem Aufmerksamkeit. „Wir erhoffen uns mehr Präsenz und Reichweite in Verbindung mit Robbys Bekanntheit und seinen Followern – und vielleicht neue Sponsoren und Menschen, die sich für unseren kleinen Verein interessieren. und mit anpacken wollen – ob auf dem Platz oder neben dem Platz.“

In Untereschbach will man mit diesem Schritt im Schatten vieler Nachbarvereine sichtbarer werden. Krause: „Wir geben unser Bestes und brauchen uns nicht zu verstecken.“