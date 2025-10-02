Fußballjahr 2025 für Seebachs Kapitän gelaufen

Bei der 0:2-Auswärtsniederlage in Lam zog sich Nickl eine böse Sprunggelenksblessur zu. "Ich habe einen kompletten Innenbandabriss mit einem knöchernen Ausriss im Sprunggelenk. Zudem ist ein Teil des Wadenbein angebrochen. Das einzige Positive ist, dass ich nicht operiert werden muss", berichtet die Nummer 19 des derzeitigen Tabellenfünften der Landesliga Mitte. Trotz der langen Zwangspause macht der Routinier keinen niedergeschlagenen Eindruck: "Verletzungen gehören leider zum Fußball dazu und für mich ist es nicht die erste Geschichte dieser Art. Ich werde mich wieder rankämpfen und nach der Winterpause stehe ich wieder auf dem Platz. Bis dahin werde ich bei jedem Training und Spiel vor Ort sein und die Jungs weiter unterstützen. Das ist für mich selbstverständlich."





Bereits im August zog sich Nickls Kumpel und TSV-Leitwolf Christoph Beck einen Kreuzbandriss zu. Auch der technisch hochverlangte Dribbelkünstler Simon Griesbeck kommt aufgrund von diversen Verletzungen einfach nicht richtig auf die Beine. Die vergangenen drei Partien musste auch noch der rotgesperrte Mittelstürmer Patrick Pfisterer ersetzt werden. "Unser Offensivspiel leidet natürlich enorm unter solchen schwerwiegenden Ausfällen", räumt Nickl ein. Da auch Martin Kauschinger seit Wochen aufgrund seiner beruflichen Abschlussprüfungen kaum noch trainiert, war der Angriff der Beller-Truppe in Lam nur ein laues Lüftchen. "Pat Pfisterer ist wieder frei und alleine seine Rückkehr wird uns sehr guttun. Er kann nicht nur Bälle top festmachen und ablegen, sondern ist ein extrem guter Gegenpressing-Stürmer", lobt Nickl seinen routinierten Mitspieler und ist von der Qualität der gesamten Truppe überzeugt: "Wir haben es nach wie vor im Kreuz, vorne mitzuspielen. Landshut ist extrem abgezockt und macht es bisher mega-souverän. Dahinter sind sechs, sieben Mannschaften, die auf Augenhöhe sind und zu denen wir gehören. Daher ist vieles möglich."