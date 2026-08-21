»Fußballherz, was willst du mehr«: Makelloser FCW trifft auf Verfolger Kreisklasse Deggendorf: FC Niederwinkling empfängt SV Bernried +++ Erster gegen Zweiter im Derby +++ Kammerl vor Wiedersehen von Marco Baumgartner · Heute, 11:07 Uhr · 0 Leser

Kann der SV Bernried um Neucoach Norbert Kammerl (Bildmitte) seinem alten Klub und Spitzenreiter aus Niederwinkling die erste Saisonniederlage zufügen? – Foto: Harry Rindler

Die Kreisklasse Deggendorf bekommt an diesem Wochenende ein echtes Highlight serviert. Der FC Niederwinkling empfängt als makelloser Spitzenreiter mit der optimalen Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen den SV Bernried. Der Verfolger rangiert mit zehn Zählern direkt dahinter und stellt mit bereits 16 erzielten Treffern die aktuell torgefährlichste Offensive der Liga. Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg der "Winklinger" beim SV Irlbach, den Simon Bayerl und Doppeltorschütze Marco Kappl im zweiten Durchgang zementierten, wollen die Hausherren ihren Lauf fortsetzen. Doch auch der SV Bernried reist mit Rückenwind an, nachdem man die Partie gegen den SV Buchhofen durch einen Treffer von Johannes Altschäffl sowie zwei Elfmetertore von Michael Scheuerer nach einem Rückstand noch mit 3:1 drehen konnte.

Kappl: „Jeder weiß ein Derby hat seine eigenen Regeln“ Beim FC Niederwinkling ist die Stimmung nach dem geglückten Saisonstart naturgemäß bestens. Der sportliche Leiter und Torschütze Marco Kappl blickt zufrieden auf die vergangene Partie zurück: „In Irlbach hatten wir ein schönes Spitzenspiel bei sommerlichen Temperaturen zwischen zwei gut gestarteten Mannschaften. In der zweiten Hälfte konnten wir das Spiel durch eine kompakte Mannschaftsleistung auf unsere Seite ziehen, was natürlich jeden in unserem Verein freut.“ Mit Blick auf das kommende Wochenende brennt der Kader bereits auf die Aufgabe im Nachbarschaftsduell. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir mehr als zufrieden und freuen uns auf die kommenden Spiele. Mit Bernried kommt jetzt am kommenden Wochenende ein Nachbar zu uns und jeder weiß, ein Derby hat seine eigenen Regeln – ein Derby verliert man jedoch nicht und genauso werden wir in das Spiel gehen“, gibt Kappl die Marschroute vor. Die Kulisse dürfte dem Anlass entsprechend ausfallen: „Die Rahmenbedingungen sind perfekt, Erster gegen Zweiter – das wird eine Menge Fans anreisen lassen und macht das Spiel noch ein Stückchen mehr besonders. Wir freuen uns auf einen schönen Fight!“

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FC Niederwinkling Niederwinkli SV Bernried Bernried 15:00 live PUSH