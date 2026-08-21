»Fußballherz, was willst du mehr«: Makelloser FCW trifft auf Verfolger

Die Kreisklasse Deggendorf bekommt an diesem Wochenende ein echtes Highlight serviert. Der FC Niederwinkling empfängt als makelloser Spitzenreiter mit der optimalen Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen den SV Bernried. Der Verfolger rangiert mit zehn Zählern direkt dahinter und stellt mit bereits 16 erzielten Treffern die aktuell torgefährlichste Offensive der Liga. Nach dem jüngsten 3:1-Erfolg der "Winklinger" beim SV Irlbach, den Simon Bayerl und Doppeltorschütze Marco Kappl im zweiten Durchgang zementierten, wollen die Hausherren ihren Lauf fortsetzen. Doch auch der SV Bernried reist mit Rückenwind an, nachdem man die Partie gegen den SV Buchhofen durch einen Treffer von Johannes Altschäffl sowie zwei Elfmetertore von Michael Scheuerer nach einem Rückstand noch mit 3:1 drehen konnte.
Beim FC Niederwinkling ist die Stimmung nach dem geglückten Saisonstart naturgemäß bestens. Der sportliche Leiter und Torschütze Marco Kappl blickt zufrieden auf die vergangene Partie zurück: „In Irlbach hatten wir ein schönes Spitzenspiel bei sommerlichen Temperaturen zwischen zwei gut gestarteten Mannschaften. In der zweiten Hälfte konnten wir das Spiel durch eine kompakte Mannschaftsleistung auf unsere Seite ziehen, was natürlich jeden in unserem Verein freut.“
Mit Blick auf das kommende Wochenende brennt der Kader bereits auf die Aufgabe im Nachbarschaftsduell. „Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir mehr als zufrieden und freuen uns auf die kommenden Spiele. Mit Bernried kommt jetzt am kommenden Wochenende ein Nachbar zu uns und jeder weiß, ein Derby hat seine eigenen Regeln – ein Derby verliert man jedoch nicht und genauso werden wir in das Spiel gehen“, gibt Kappl die Marschroute vor. Die Kulisse dürfte dem Anlass entsprechend ausfallen: „Die Rahmenbedingungen sind perfekt, Erster gegen Zweiter – das wird eine Menge Fans anreisen lassen und macht das Spiel noch ein Stückchen mehr besonders. Wir freuen uns auf einen schönen Fight!“
Auch auf Seiten des SV Bernried ist die Freude über den gelungenen Auftakt spürbar. Trainer Norbert Kammerl zieht eine durchweg positive Zwischenbilanz: „Ja, wir sind mit 10 Punkten gut in die Saison gestartet! Die Arbeit mit der Mannschaft und Trainerteam macht riesen Spaß! Auch das Umfeld in Bernried ist ja positiv fußballverrückt! Bisher läuft es wirklich gut! Zudem sind alle Neuzugänge absolute Volltreffer und passen nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich perfekt ins Team!“
Das zurückliegende Match gegen Buchhofen war für die Bernrieder zwar ein Geduldsspiel, am Ende aber ein verdienter Arbeitssieg. „Das letzte Spiel gegen Buchhofen ist eigentlich so gelaufen, wie erwartet. Buchhofen ist tief gestanden und hat auf Umschaltmomente gelauert! Und einer von den Kontern hat dann auch gesessen! Das haben sie richtig gut gemacht! Aber über die gesamte Spieldauer waren wir schon die bessere Mannschaft. Und von daher geht das 3:1 auch in Ordnung“, bilanziert der 48-jährige Übungsleiter.
Für Kammerl ist das Duell zudem eine ganz besondere Begegnung, da er auf seine ehemalige Wirkungsstätte trifft: „Am 5. Spieltag ein Topspiel auszurufen finde ich etwas zu früh! Aber natürlich ist es ein Derby und noch dazu Erster gegen Zweiter! Dann noch gegen meinen Ex-Verein, wo ich wirklich eine tolle Zeit hatte. Fußballherz, was willst du mehr!“ Dennoch schiebt er die Favoritenrolle ab, ohne die Punkte kampflos herzugeben: "Aber natürlich haben wir am Sonntag nix zu verschenken und wollen in Winkling gewinnen! Ich freue mich riesig auf das Spiel und natürlich auch darauf, viele alte Freunde zu treffen.“
Während die Hausherren mit erst drei Gegentreffern die mit Abstand sattelfesteste Abwehr der Liga stellen, reist der SV Bernried mit der gewaltigen Durchschlagskraft von durchschnittlich vier Toren pro Partie an. Es bleibt also abzuwarten, ob die Niederwinklinger Abwehrmauer der besten Offensive der Liga standhält oder ob der SVB dem Primus die erste Saisonpleite zufügt.
Die weiteren Partien des 5. Spieltags: