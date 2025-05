„Fußballgott meint es derzeit nicht gut mit uns“ – Berger Aufstiegsträume rücken in weite Ferne

Langsam wird es tragisch für den MTV Berg: in der vergangenen Woche die schwere Verletzung von Niklas Betz, am Sonntag die mehr als unglückliche Niederlage im Spitzenspiel gegen die formstarken Pollinger. „Der Fußballgott meint es derzeit nicht gut mit uns“, sagte MTV-Trainer Maximilian Wagner. Er musste neben Betz diesmal auch noch auf den besten Torjäger der Kreisliga 1, Marcel Höhne, verzichten, der beruflich verhindert war.

Dennoch legten die Gäste besonders in der ersten Halbzeit einen ganz starken Auftritt hin. Nach dem frühen 1:0 durch Christoph Speth hatte John Gerlach gleich zweimal das 2:0 auf dem Fuß. „Wir waren sehr dominant in der ersten Hälfte“, befand Wagner.

Nach der Pause wurde das Geschehen auf dem Platz deutlich ausgeglichener. Dennoch blieben die Berger Fußballer das gefährlichere Team. Yannick Blum scheiterte am sehr gut aufgelegten Pollinger Keeper, Moritz Wopper setzte einen Abpraller aus elf Metern an den Pfosten. Der Chancenwucher sollte sich in der Schlussphase bitter rächen. Erst entschied der Schiedsrichter nach einer Grätsche von Kamil Horasan an der Strafraumgrenze auf Elfmeter für die Hausherren. „Kann man geben, muss man nicht“, kommentierte Wagner, der auch eine Ballberührung seines Verteidigers gesehen hatte.

In der Nachspielzeit gingen zwei MTV-Defensivspieler unnötig zu zweit in einen Zweikampf. Nachdem dieser verloren gegangen war, erzielte Benedikt Veicht den schmeichelhaften Siegtreffer für den neuen Tabellenzweiten. „Jetzt sind wir erst mal raus aus der engen Verlosung“, sagte Wagner, dessen Team bis auf Rang sechs abrutschte. (toh)