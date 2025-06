Nach der unnötigen, weil absolut vermeidbaren Derbyniederlage hatte sich der SV Rot-Weiß Queckenberg im vorletzten Heimspiel Wiedergutmachung mit ganz fetten Großbuchstaben auf seine Fahnen geschrieben. Dabei gastierte mit dem Tabellendritten SC Altendorf-Ersdorf III einer der fettesten Brocken auf dem Mount Queck. Obendrein glich der zur Verfügung stehende Kader einmal mehr einer arg ramponierten Rumpftruppe.

Doch die Art und Weise wie sich die Uygur-Streitmacht in diese Monsteraufgabe hineinschmiss, ließ alle einheimischen Fußballherzen in allerhöchsten Verzückungsfrequenzen pochen. Mit einer griffigen Jetzt-Erst-Recht-Vorstellung wurde der Favorit von der ersten Minute an auf Augenhöhe unter Druck gesetzt. So war die dreihundertste Spielsekunde noch nicht vollendet, als erstmals ein lautstarker Torjubelorkan weit über die Madbach hinweg die Luft durchschnitt. Eine von Schmitz perfekt an die Strafraumgrenze gehauchte Ecke ließ Schütt auf Zuruf Jablonskis passieren, und der besser positionierte Linksfuß schweißte mit selbiger Klebe die Kugel unhaltbar rechts unten ein. Getreu dem Motto „es steht immer noch 0:0, es ist noch nichts passiert“, wirbelten und zwirbelten die Queckies ohne Unterlass weiter über ihre Asche und waren begierig auf den nächsten Treffer. Doch auch die Gäste demonstrierten zuweilen eindrucksvoll, warum sie zu den Schwergewichten der Liga gehören. Dadurch entwickelte sich ein wirklich herzerfrischendes Spielchen mit leichten Vorteilen für den RWQ. Dass in der 23. Minute der Ball im Netz der Gastgeber zappelte, lag weniger an deren defensiver Zuordnung. Vielmehr wurde der Unparteiische eine glasklare Abseitsstellung der Gäste nicht gewahr und ließ das Spiel weiterlaufen. Das weckte ungute Erinnerungen an bekannte Szenen und unglückliche Schiedsrichterentscheidungen der letzten Partie. Doch die Uygur- Streitmacht haderte nicht mit diesem Schicksal, sondern gefiel weiter mit Biss in den Zweikämpfen, Genauigkeit im Passspiel sowie mit der ein oder anderen raffinierten Lösung kniffliger Situationen. Die technischen Vorteile des SC fighteten die Rot- Weißen bravourös weg ins Land der Fußballfabeln. Mit Jablonski in vorderster Front sowie dahinter Ruhrmann und Nehring hatte der RWQ in allen drei Linien jeweils einen kolossalen Bulldozer geparkt. Wenn dann doch mal ein Gästespieler diesen mächtigen Greifarmen entkam, arbeiteten unter anderem Becker, Schütt und Meurer exzellent nach hinten, stellten die Räume zu und gefielen mit überragenden Zweikampfquoten. Erol und Wappenschmidt überzeugten derweil als gut geölte, pfeilschnelle und schmerzhaft zubeißende Flügelzange. Trotz der bereits erwähnten leichten optischen Vorteile musste man sich zum Pausentee mit dem Remis begnügen.