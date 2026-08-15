Fußballgolf im Freizeitland-Willaberg: Perfektes Teambuilding

– Foto: Montage FuPa

Fußballgolf ist eine neue Trendsportart, die ihren Ursprung in Schweden hat. Auf einer gewissen Anzahl von Bahnen wird versucht, den Ball mit dem Fuss mit möglichst wenig "Abschlägen" über verschiedenste Hindernisse in das 60 cm große Loch zu schießen. Fußballgolf ist ein Freizeitspaß für die gesamte Familie und vor allem auch als Teambuilding-Event für Fußballteams sehr beliebt. Der Soccerpark Bayern in Willaberg umfasst eine Spielfläche von 30.000 qm und liegt idyllisch inmitten von Wäldern und Wiesen, abseits von Stress und Hektik.

Die Entstehung des Soccerparks Bayern



Vor einiger Zeit, genauer gesagt im Jahr 2003, bekam Franz Ohneis von seiner Frau zum Geburtstag eine Golfausrüstung geschenkt. Er probierte sie gleich auf der angrenzenden Wiese aus. Es war ganz nett. Doch während er seine Abschläge in der Wiese übte, kam ihm die Idee, da er ja ein begeisterter Fußballer war, dass man doch auch mit einem Fussball auf Löcher schießen könnte. Diese Idee ließ ihn eine Weile nicht mehr los. Er machte sich eine Skizze, wie sowas ausschauen könnte und schaute im Internet, obs nicht schon irgendwo etwas in der Richtung gibt. Da er absolut nichts fand, hat sich die Idee nach einiger Zeit wieder verloren und er hat die Skizze abgelegt. Jahre später, genauer gesagt, Anfang 2008, fiel ihm die Skizze wieder in die Hände. Er schaute wieder ins Internet, obs denn mittlerweile was gibt...und siehe da: Es existiert bereits eine Anlage in Deutschland. Ohne lang zu zögern hat er seinen Sohn eingepackt und die beiden fuhren in die Pfalz, um diese Anlage zu besichtigen und ausgiebig zu testen. Den beiden machte es soviel Spaß, so dass sie bereits auf der Heimfahrt beschlossen, eine 18-Loch Fussballgolfanlage für Bayern zu bauen.