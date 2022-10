Fußballfrauen des VfB Stuttgart verzichten Neue Infos kommen vom VfB.

Die VfB-Frauen werden zum wfv-Pokal Achtelfinalspiel gegen Regionalligist SV Alberweiler am 1. November nicht antreten. Aufgrund der derzeitigen Personalsituation liegt der Fokus auf der Oberliga.

Nach reiflicher Überlegung und Prüfung aller Eventualitäten ist das VfB-Frauen-Trainerteam um Heiko Gerber und Lisa Lang gemeinschaftlich zu dem Entschluss gekommen, zum wfv-Pokal Achtelfinalspiel am Dienstag, 1. November, gegen Regionalligist SV Alberweiler nicht anzutreten. Die Partie wird infolgedessen mit einer 0:3-Niederlage gewertet.

VfB-Frauen-Cheftrainer Heiko Gerber: „Mit dem Nachholspiel in Löchgau (9. November) und dem Pokalspiel hätten wir zwei Englische Wochen vor uns. Aufgrund unserer derzeit engen Personalsituation – darunter bekanntlich einige Langzeitverletzte und jüngst auch erkältete Spielerinnen – können und wollen wir dieses Risiko mit unserem dezimierten Kader nicht eingehen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, da der wfv-Pokal immer ein besonderer Wettbewerb ist. Jede Einzelne hätte dieses Spiel gegen einen herausfordernden Gegner, wie es der SV Alberweiler ist, gerne gespielt – keine Frage. Wir müssen an dieser Stelle jedoch abwägen und unsere Spielerinnen schützen. Gemeinsam mit dem Trainerteam, dem Mannschaftsrat und den VfB-Verantwortlichen haben wir keine andere Möglichkeit gesehen. Unser voller Fokus liegt nun auf der Oberliga-Saison.“

Am kommenden Samstag, 29. Oktober, empfangen die VfB-Frauen den TSV Amicitia Viernheim. Anpfiff in Obertürkheim ist um 17:15 Uhr. Im Anschluss folgt eine Englische Woche mit dem Auswärtsspiel bei SV Deggenhausertal (Samstag, 5. November, 14:30 Uhr), dem Nachholspiel in Löchgau (Mittwoch, 9. November, 19:30 Uhr) und dem Heimspiel gegen FV 09 Niefern (Sonntag, 13. November, 15:00 Uhr). Seid dabei und unterstützt unsere VfB-Frauen in dieser wichtigen Phase.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

FuPa.net - Ein Fußball-Portal, 1000 Möglichkeiten

Wie kann ich mitmachen auf FuPa? (Überblick)

Was bietet FuPa.net für mich & meinen Verein? (Überblick)

Bildergalerien hochladen

An die Torwand im legendären ZDF-Sportstudio mit FuPa/Hartplatzhelden



Folgt uns auch auf:

Facebook: @FuPaBKZ

Instagram: @FuPaBKZ

Twitch: @FuPaBKZ

Twitter: @FuPaBKZ

______________

Kontakt zu FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald

Ihr wollt auch etwas über euer Spiel erzählen oder es gibt Neuigkeiten in eurem Team oder eurem Verein? Dann schreibt FuPa Stuttgart, Rems-Murr, Enz-Murr, Unterland, Schwarzwald und Nördlicher Schwarzwald gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de. Des Weiteren könnt ihr als Vereinsverwalter euer Team verwalten, den Kader anpassen und Spielerprofile bearbeiten oder den neuesten Transfer vermelden. Wie das alles funktioniert, könnt ihr hier nachlesen. Zur Anmeldung auf FuPa geht es direkt hier - und natürlich ist alles kostenlos. Fragen und Anmerkungen dürft ihr jederzeit gerne per E-Mail an h.schmidt@bkz.de schicken.