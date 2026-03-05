Fußballfrauen des SV Titisee hoffen auf guten Start in die Rückrrunde

So sehen sich die Spielerinnen des SV Titisee am liebsten: freudestrahlend nach einem Tor – Foto: Wolfgang Scheu

Einerseits freut sich Nadine Kaiser auf den Samstag. Endlich wieder Fußball. Andererseits wäre sie nicht traurig, wenn sich die Rückrunde noch etwas Zeit lassen würde. "Zumindest eine Woche später wäre nicht schlecht gewesen", sagt die Trainerin des SV Titisee. Die Gründe für diesen – unerfüllten – Wunsch haben im Hochschwarzwald Tradition: Winter, Eis und Schnee. Erst vor knapp drei Wochen konnte Kaiser mit ihren Spielerinnen erstmals draußen auf dem Platz trainieren. Bis dahin mussten sie mit der Halle vorliebnehmen. Oder sich in Laufeinheiten konditionell auf Vordermann bringen. "Aber selbst das ging nur eingeschränkt, oftmals waren die Wege vereist und damit gefährlich", erzählt die Übungsleiterin. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.