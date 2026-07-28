Fußballfieber beim NEB-Cup 2026 in Löchgau

– Foto: Julian Hölker

Die Vorfreude in der Neckar-Enz-Region steigt spürbar: Vom 30. Juli bis zum 2. August 2026 wird das Artinger Stahlrohr Stadion in Löchgau zum Zentrum des lokalen Fußballs. Beim traditionsreichen NEB-Cup treten acht Mannschaften zum Härtetest vor der neuen Spielzeit an. Als Titelverteidiger geht die Spvgg Besigheim in das Turnier, während am Samstag ein besonderes Highlight im WFV-Pokal auf die Zuschauer wartet.

Am Donnerstag, den 30. Juli 2026, rollt der Ball. Um 18:00 Uhr wird die erste Begegnung der Gruppe 1 angepfiffen wird. Die U23 des FV Löchgau trifft zum Auftakt auf die erste Mannschaft des TSV Bönnigheim. Direkt im Anschluss, um 19:00 Uhr, greift die U19 des FV Löchgau in das sportliche Geschehen der Gruppe 2 ein und misst sich mit dem FV Kirchheim. Den emotionalen Abschluss des ersten Turniertages bildet um 20:00 Uhr der erste Auftritt des Titelverteidigers. Die Spvgg Besigheim möchte in der Gruppe 1 gegen den TASV Hessigheim sofort ein klares Zeichen setzen, dass der Weg zum begehrten Pokal auch in diesem Jahr wieder nur über sie führt.

Flutlichtspiele am Freitagabend

Auch der Freitag, 31. Juli 2026, verspricht leidenschaftliche Duelle. Um 18:00 Uhr eröffnet der FV Kirchheim den zweiten Turniertag in der Gruppe 2 gegen die SGM SV Freudental/SC Hohenhaslach, die im Spielplan auch als SGM Hohenhaslach/Freudental notiert wird. Die sportliche Spannung in Gruppe 1 setzt sich um 19:00 Uhr fort, wenn der TSV Bönnigheim I auf den amtierenden Champion der Spvgg Besigheim trifft. Den Schlusspunkt dieses Abends setzen um 20:00 Uhr der TSV Bönnigheim II und der FV Löchgau in einem weiteren intensiven Aufeinandertreffen der Gruppe 2.

Ein prall gefüllter Fußball-Samstag

Der Samstag, 1. August 2026, wird den Aktiven auf dem Rasen enorme Ausdauer abverlangen und den Zuschauern ein wahres Fußballfest bescheren. Bereits um 10:00 Uhr startet das dichte Programm mit der Partie SGM Hohenhaslach/Freudental gegen den TSV Bönnigheim II. Danach folgen hochintensive Begegnungen im direkten Stundentakt. Um 11:00 Uhr fordert der FV Löchgau II die Spvgg Besigheim heraus, gefolgt vom kräftemessenden Duell TASV Hessigheim gegen den TSV Bönnigheim um 12:00 Uhr.

Die entscheidenden Phasen der Vorrunde werden am Nachmittag eingeläutet: Der FV Kirchheim spielt um 13:00 Uhr gegen den TSV Bönnigheim II, um 14:00 Uhr begegnen sich der FV Löchgau und die SGM Hohenhaslach/Freudental, bevor um 15:00 Uhr die Vorrunde mit der Partie FV Löchgau II gegen den TASV Hessigheim ihren krönenden Abschluss findet. Die Anspannung bei allen Teams wird auf dem Höhepunkt sein, da es um den Einzug in die Finalspiele geht.

Ein WFV-Pokal-Highlight der Extraklasse

Ein Highlight dieses intensiven Wochenendes ereignet sich jedoch außerhalb der regulären Turnierwertung. Am Samstag um 17:00 Uhr geht es rund. Im Rahmen der zweiten Runde des WFV-Pokals empfängt die erste Mannschaft des FV Löchgau die SG Sonnenhof Großaspach im heimischen Artinger Stahlrohr Stadion. Das direkte Aufeinandertreffen mit dem Drittligisten bietet für den Gastgeber die außergewöhnliche Gelegenheit, sich mit einem echten Hochkaräter zu messen.

Der finale Showdown am Sonntag

Am Sonntag, den 2. August 2026, fallen schließlich die endgültigen Entscheidungen über den Turniersieg. Die Halbfinalspiele beginnen um 11:00 Uhr mit dem Duell zwischen dem Sieger der Gruppe 1 und dem Zweiten der Gruppe 2. Nur eine Stunde später, um 12:00 Uhr, kämpfen der Sieger der Gruppe 2 und der Zweite der Gruppe 1 um das so begehrte Finalticket. Die Teams, die sich in diesen intensiven Begegnungen geschlagen geben müssen, treten am Nachmittag um 16:00 Uhr im Spiel um Platz drei gegeneinander an. Das Finale des NEB-Cups 2026 wird schließlich um 17:00 Uhr angepfiffen. Hier wird sich zeigen, wer die Nerven behält, die letzten Kraftreserven mobilisiert und sich am Ende zum strahlenden Sieger krönt.

Organisation und Hingabe neben dem Platz

Ein derartiges Großturnier lebt nicht nur von den sportlichen Höchstleistungen auf dem grünen Rasen, sondern in gleichem Maße von der enormen Leidenschaft im Hintergrund. Neben den vielen attraktiven Begegnungen erwartet die Besucher an allen vier Turniertagen eine sehr umfangreiche Bewirtung rund um das Sportgelände. Das überaus engagierte Organisationsteam des FV Löchgau hat in enger Zusammenarbeit mit unzähligen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern beste Voraussetzungen geschaffen.