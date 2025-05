Bruno Pasqualotto (HBRS-Landestrainer), Lucio Pungente, Kevin Hornung (beide HBRS-Hessenauswahlspieler) und Michael Trippel (HBRS Sportlicher Leiter Fußball) – Foto: HBRS-Fußball

Fußballfesttage in Mittelhessen HBRS: +++ Deutsche Meisterschaft Fußball ID findet in Wetzlar statt ++

Der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband (HBRS) richtet vom 25. bis 28. Mai 2025 in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Wetzlar und dem Sportkreis Lahn-Dill die 15. Deutsche Meisterschaft der Fußballer mit intellektueller Beeinträchtigung aus. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS), Veranstalter der Meisterschaft, hat damit zum dritten Mal das Turnier in die organisatorischen Hände des HBRS gelegt. Hauptspielstätte ist wie in den Jahren 2013 und 2018 das traditionsreiche enwag-Stadion am Karl-Kellner-Ring. Schirmherr der Veranstaltung ist der Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar, Manfred Wagner. Die Eröffnungszeremonie findet am 25. Mai ab 18:30 Uhr statt. Zu der nicht öffentlichen Feier werden neben den teilnehmenden Mannschaften auch prominente Gäste erwartet. Während Dragoslav „Stepi“ Stepanović sein Kommen als Zuschauer angekündigt hat, übernimmt Ex-Profi Sebastian Rode, langjähriger Bundesligaspieler von u.a. Eintracht Frankfurt, gemeinsam mit DFB-Sportdirektorin Nia Künzer (Fußballweltmeisterin 2003) die Auslosung der Turniergruppen.

Heimteam geht als Titelverteidiger ins Rennen Als amtierender Deutscher Meister startet die Hessenauswahl des HBRS in das Turnier und ist in Gruppe A gesetzt. Bereits vier Mal in Folge konnte sich die Mannschaft den Titel sichern und auch in diesem Jahr zählt die Elf von Landestrainer Bruno Pasqualotto zum Favoritenkreis. Die Gruppe B wird von der Landesauswahl aus Sachsen-Anhalt als Deutscher Vizemeister angeführt. In die beiden Gruppen hinzugelost werden die Auswahlteams aus Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und dem Saarland.

Die Spiele finden sowohl im enwag-Stadion als auch auf der Sportanlage von Blau-Weiß Wetzlar statt. Das Eröffnungsspiel bestreitet die Hessenauswahl am 26. Mai 2025 um 10:30 Uhr im enwag-Stadion. Weitere Spieltage sind der 27. Mai sowie der große Finaltag am 28. Mai, an dem das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft 2025 um 12:00 Uhr angepfiffen wird. Der Hessische Fußball-Verband stellt als langjähriger Kooperationspartner des HBRS Schiedsrichtergespanne für alle Spiele zur Verfügung. Gespielt wird nach den offiziellen DFB-Regeln, lediglich die Spielzeit ist auf zweimal 25 Minuten reduziert. Viel Fußball, spannende Spiele und freier Eintritt