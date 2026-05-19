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Fußballfest zum Jubiläum: Spelle empfängt Borussia Mönchengladbach
Zum 80-jährigen Bestehen des SC Spelle-Venhaus gastiert am Mittwochabend Borussia Mönchengladbach im Getränke Hoffmann Stadion
Wenn der SC Spelle-Venhaus am Mittwoch um 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach empfängt, steht für den Oberligisten weit mehr als ein Freundschaftsspiel an. Vor großer Kulisse feiern die Emsländer ihren 80. Vereinsgeburtstag – und verabschieden zugleich verdiente Spieler und Trainer.
Die Begeisterung rund um das Gastspiel des Bundesligisten ist beim Tabellensiebten der Oberliga Niedersachsen deutlich zu spüren. „Jeder hat einfach Bock auf dieses Spiel“, sagte SCSV-Trainer Henry Hupe vor dem Duell mit dem Erstligisten. Bereits zum zweiten Mal nach 2016 tritt Borussia Mönchengladbach im Getränke Hoffmann Stadion an. Damals unterlag Spelle mit 2:6.
Auch diesmal will sich der Bundesligist nahbar präsentieren. Sportchef Rouven Schröder kündigte an: „Wir freuen uns darauf.“ Die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski hatte den Klassenerhalt in der Bundesliga bereits vorzeitig gesichert und nutzt die Partie im Emsland als vorletzten Auftritt vor der Sommerpause.
Hupe will die Einsatzzeiten auf möglichst viele Schultern verteilen. Neben Spielern aus dem Oberliga-Kader gehören auch Nachwuchskräfte wie Matteo Echelmeyer, Ben Nähring und Philipp Moß zum Aufgebot. „Sie haben uns geholfen, als wir personelle Probleme hatten. Wir konnten uns auf sie verlassen“, erklärte der Trainer. Verzichten muss Spelle lediglich auf die verletzten Elias Strotmann, Jost Krone, Luca Tersteeg und Jan Popov.
Verabschiedungen sorgen für emotionalen Rahmen
Sportlich will sich der Außenseiter trotz aller Feierlichkeiten nicht verstecken. „Wir werden versuchen, das Maximum herauszuholen“, betonte Hupe. Sein Team wolle gegen den Bundesligisten „eine gewisse Aktivität auf den Platz bekommen“ und „vielleicht Momente bekommen, in denen wir den Gegner ein bisschen ärgern können“.
Vor dem Anpfiff stehen allerdings zunächst emotionale Momente im Mittelpunkt. Mit Jan-Hubert Elpermann, Elias Strotmann, Jip Kemna und Nils Bußmann werden vier Spieler verabschiedet, die den Verein in den vergangenen Jahren geprägt haben. Hinzu kommen Torwarttrainer Johann Benner und Co-Trainer Marius Kattenbeck, der künftig Cheftrainer bei Borussia Emsdetten wird.
Auch der Nachwuchs spielt an diesem Abend eine besondere Rolle. Die D-Junioren des SCSV erhalten vor dem Spiel eine Trainingseinheit mit Trainern der Gladbacher Fußballschule. Zudem begleiten die Teams der E3 und F4 die Mannschaften beim Einlauf auf das Spielfeld.