Fußballfest unter Flutlicht: Eintracht besiegt Hüffelsheim 6:4

Bad Kreuznach. Ein Verbandsliga-Derby, das grandiose 90 Minuten bot. Dessen Ausgang so niemand für möglich gehalten hätte. Das keinen der gut 550 Zuschauer auf dem Sitz hielt. Das dem Rahmen mit der offiziellen Übergabe von Tribünendach und Flutlicht sehr zur Ehre gereichte. Mit 6:4 (5:2) gewannen Eintracht Bad Kreuznach im Nahe-Stadion gegen die SG Hüffelsheim ein in jeder Phase denkwürdiges Spiel, das vor allem im ersten Abschnitt spektakulär war.

Beide Teams brauchten nicht lange, um bei Nieselregen auf Betriebstemperatur zu kommen. Vor allem die Gäste begannen zielstrebig. Nach einem abgeblockten Ball ließ sich Simon Scherer nicht lange bitten, ließ Felix Basting im Eintracht-Tor keine Abwehrchance (16.). Zwei Minuten später zeigte der Aufsteiger seine ganze spielerische Klasse. Das Leder lief perfekt vertikal über Nik Rosenbaum und Cedric Lind zu Scherer, der auf 0:2 stellte. „Hoffentlich lassen wir uns nicht wegschießen.“ Den Gedanken von Mario Spreitzer teilten viele. Um danach mit den Worten des Sportlichen Leiters der Eintracht zu sehen, „dass wir dann bis zur Halbzeit alles richtig gemacht haben.“

Dass das nicht geschah, lag laut André Weingärtner an der fehlenden Cleverness. „Anstoß, Querpass, 2:1. Wir waren heute nette Gäste“, flüchtete sich der Hüffelsheimer Coach in Ironie. Edis Sinanovic bedankte sich jedenfalls mit dem direkten Anschluss (19.). Das Spiel nahm eine bemerkenswerte Wende. Auch deshalb, weil Schiedsrichter Robin Schulze (Nanz-Dietschweiler) den Gästen nach allgemeiner Ansicht einen Handelfmeter versagte.

Die Eintracht nutzte das Momentum, war plötzlich da. Einen zweiten Ball nach einem Standard nahm Malik Schäfer aus 20 Metern direkt, traf genau ins rechte obere Dreieck zum Ausgleich (29.). Dann in einem offenen Schlagabtausch die Minuten, die die Hüffelsheimer am liebsten vergessen würden und Weingärtner als „Slapstick“ bezeichnete. Ein zu kurzer Rückpass von Lars Hermann, Deniz Darcan lauerte, war schneller als der SGH-Kapitän und sein Keeper Jan-Niklas König, drehte die Partie (37.). Anstoß, Abspielfehler im Mittelfeld, Darcan sieht, dass König weit vor dem Tor steht, trifft sehenswert aus gut 40 Metern (38.). David Molnar treibt den Ball nach vorn, Ilker Yüksel lässt durch, Sinanovic bedankt sich mit dem 5:2 (40.). Wahnsinn.

„Es war eine sehr turbulente erste Hälfte. Ich weiß nicht, ob ich jemals so ein Spiel erlebt habe.“ Darcan sah den Erfolg in der Moral der eigenen Mannschaft und im Ausnutzen der Fehler begründet. Außerdem sei es gelungen, Standards der Gäste weitestgehend zu verhindern. Die in den letzten Spielen gefestigte Defensive mache die gesamte Mannschaft besser.

SGE beendet die Partie schon wieder zu neunt

Nach der Pause zeigten die Gäste eine Reaktion, hatten weiter mehr Spielanteile, kombinierten sich aber nur selten in die Box. Und wenn es gefährlich wurde, dann stand Simon Scherer goldrichtig. Der 19-Jährige schnürte einen Viererpack, traf nach Standards aus kurzer Distanz zum 5:3 (62.) und 6:4 (84.). Dazwischen hatte Molnar per traumhaftem Schlenzer aus 18 Metern auf 6:3 gestellt (68.).

„Wenigstens ein bisschen“ wollte sich Vierer-Packer Scherer freuen, gleichzeitig gab er aber zu bedenken, „dass wir als Mannschaft verloren haben.“

Levi Mukambas Ampelkarte nach überflüssigem Foul in der Hälfte des Gegners (76.) und Matti Rieß’ Zeitstrafe für Ballwegschlagen (83.) waren die einzigen Punkte, die aus Eintracht-Sicht nicht ins Bild passten. Wie gegen Bretzenheim beendeten sie die Partie mit acht Feldspielern. Zudem verpasste es Yüksel, früher den Sack zuzumachen, traf aus 16 Metern nur die Latte (55.).

„Es war klar, dass heute viele Tore fallen. Und es war heute das Ergebnis eine langen Prozesses aus den letzten Spielen“ bilanzierte Hüffelsheims Abwehrspieler Niclas Mörbel, früher selbst im Eintracht-Trikot. Er hatte in einem „typischen Derby bei Flutlicht“ die beiden Knackpunkte ausgemacht: das viel zu schnell gefallene 1:2 und der nicht gegebene Elfmeter.

Kein Flutlicht, kein Dach, nicht einmal eine Mannschaft. Landesliga. Thorsten Effgen dachte zurück an seinen ersten Arbeitstag bei der Eintracht nach Pfingsten 2022. „Heute war drumherum viel los. Es ist großartig, was hier passiert ist“, so der Eintracht-Coach, der einen hochverdienten Sieg konstatierte. Die Entwicklung der Mannschaft mache ihm große Freude.

Eintracht Kreuznach: Basting – Brunswig, Blenske, Heinrich, Drees (46. Mukamba) – Molnar (90. Cinar), Pflüger (75. Rieß), Schägfer (85. Kaan) – Darcan, Sinanovic (72. Kreuznacht), Yüksel

SG Hüffelsheim: König – Mörbel, Hermann, Ludwig – Krafft, Lind (75. Hahn), Scheick, Balzer (46. Müller) – Rosenbaum – Scherer, Reidenbach.)





