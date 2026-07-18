Fußballfest trotz 0:11: Breitenberg feiert besonderen Tag gegen Jahn Der ersehnte Ehrentreffer blieb den Gastgebern zwar verwehrt, dennoch kannte dieser besondere Pokalnachmittag vor großer Kulisse nur Gewinner. von Sebastian Sommer · Heute, 18:42 Uhr · 0 Leser

Der SSV Jahn Regensburg spielte sich gewissermaßen in einen Rausch und erzielte beim 11:0-Erfolg gegen die SG Breitenberg/Sonnen gleich elf Treffer. – Foto: Manuel Kirchberger

Die SG Breitenberg/Sonnen hat in der ersten Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals gegen Drittligist SSV Jahn Regensburg erwartungsgemäß deutlich das Nachsehen gehabt. Vor mehr als 1.000 Zuschauern setzte sich der Favorit mit 11:0 durch. Für den Kreisligisten wurde die Partie trotz des klaren Ergebnisses zu einem historischen Fußballnachmittag.

Regensburg stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der dritten Minute eröffnete Lucas Hermes den Torreigen, nur vier Minuten später legte der aus Waldkirchen stammende Jakob Seibold das 2:0 nach. Benedikt Bauer und Arian Dizdarevic bauten den Vorsprung weiter aus, ehe Robin Ziegele in der 43. Minute per Strafstoß auf 5:0 erhöhte. Kurz vor der Pause sorgte Sebastian Stolze mit einem Kopfballtreffer für den deutlichen 6:0-Halbzeitstand.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Drittligist klar tonangebend. Leopold Wurm und der Ex-Löwe Patrick Hobsch schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Breitenbergs Torhüter Jonas Steininger konnte sich unter anderem mit einem gehaltenen Elfmeter auszeichnen und verhinderte damit einen weiteren Gegentreffer. In der Schlussphase trugen sich erneut Stolze und Hobsch in die Torschützenliste ein und stellten den 11:0-Endstand her. Trotz des einseitigen Spielverlaufs überwog beim Gastgeber am Ende der Stolz über einen besonderen Pokalnachmittag, der allen Beteiligten wohl für immer in Erinnerung bleiben wird. Mehr als 1.000 Zuschauer sorgten für eine würdige Kulisse, während die SG Breitenberg/Sonnen auch organisatorisch einen gelungenen Rahmen für das Duell mit dem Drittligisten schuf.