Fußballfest trotz 0:11: Breitenberg feiert besonderen Tag gegen Jahn

Die SG Breitenberg/Sonnen hat in der ersten Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals gegen Drittligist SSV Jahn Regensburg erwartungsgemäß deutlich das Nachsehen gehabt. Vor mehr als 1.000 Zuschauern setzte sich der Favorit mit 11:0 durch. Für den Kreisligisten wurde die Partie trotz des klaren Ergebnisses zu einem historischen Fußballnachmittag.
Regensburg stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der dritten Minute eröffnete Lucas Hermes den Torreigen, nur vier Minuten später legte der aus Waldkirchen stammende Jakob Seibold das 2:0 nach. Benedikt Bauer und Arian Dizdarevic bauten den Vorsprung weiter aus, ehe Robin Ziegele in der 43. Minute per Strafstoß auf 5:0 erhöhte. Kurz vor der Pause sorgte Sebastian Stolze mit einem Kopfballtreffer für den deutlichen 6:0-Halbzeitstand.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Drittligist klar tonangebend. Leopold Wurm und der Ex-Löwe Patrick Hobsch schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Breitenbergs Torhüter Jonas Steininger konnte sich unter anderem mit einem gehaltenen Elfmeter auszeichnen und verhinderte damit einen weiteren Gegentreffer. In der Schlussphase trugen sich erneut Stolze und Hobsch in die Torschützenliste ein und stellten den 11:0-Endstand her.
Trotz des einseitigen Spielverlaufs überwog beim Gastgeber am Ende der Stolz über einen besonderen Pokalnachmittag, der allen Beteiligten wohl für immer in Erinnerung bleiben wird. Mehr als 1.000 Zuschauer sorgten für eine würdige Kulisse, während die SG Breitenberg/Sonnen auch organisatorisch einen gelungenen Rahmen für das Duell mit dem Drittligisten schuf.
So blickt der Sportliche Leiter Tobias Krottenthaler auf den besonderen Breitenberger Pokalnachmittag zurück: "Ich bin unglaublich stolz auf unsere Mannschaft und vor allem auf alle ehrenamtlichen Helfer, die dieses besondere Ereignis innerhalb kürzester Zeit möglich gemacht haben. Organisatorisch hätte der Tag kaum besser laufen können. Von den Behörden, dem SSV Jahn Regensburg und den Medien haben wir durchweg positives Feedback erhalten. Dafür gebührt allen Beteiligten ein großes Dankeschön. Sportlich hätten wir die Partie natürlich gerne etwas länger offen gehalten. Der frühe Rückstand hat jedoch schnell gezeigt, wie groß der Klassenunterschied ist. Deshalb habe ich den Jungs gesagt, dass sie diesen besonderen Moment genießen sollen. Das Ergebnis war an diesem Tag zweitrangig. Vor dieser Kulisse gegen einen Drittligisten anzutreten, war für unseren Verein ein einmaliges Erlebnis. Gleichzeitig muss man sagen, dass eine Woche Vorlaufzeit für einen kleinen Verein bei einem Spiel dieser Größenordnung extrem knapp ist. Durch die behördlichen Abläufe blieben uns teilweise nur wenige Tage für die konkrete Planung. Für künftige Pokalspiele dieser Art wäre deshalb etwas mehr Vorlauf wünschenswert. Umso stolzer sind wir, dass am Ende alles reibungslos funktioniert hat."
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