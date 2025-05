Einlauf der Mannschaften mit den Einlaufkindern-CS – Foto: Christian Scholle

Fußballfest ohne Happy End: Otterfing verliert im Pokal-Finale

Der TSV Otterfing verliert im Kreisfinale des Toto-Pokals gegen den Kreisligisten Geiselbullach mit 2:3. Mit ihrer Leistung sind die Otterfinger dennoch zufrieden.

Trotz der Niederlage des TSV Otterfing im Kreis-Finale des Toto-Pokals gegen den TSV Geiselbullach war TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban mit dem Geschehen am Nordring rundum zufrieden. Obwohl in den benachbarten Ortschaften zahlreiche Maibäume aufgestellt wurden, kamen 400 Zuschauer zum Endspiel der Otterfinger gegen den Kreisligisten. „Bestes Spiel in diesem Jahr“ Auch aus sportlicher Sicht gab es trotz der 2:3-Niederlage keinen Grund, unzufrieden zu sein. „Man hat gesehen, warum Geiselbullach Erster in der Kreisliga ist und kurz vor dem Aufstieg in die Bezirksliga steht. Von unserer Mannschaft war es eine sehr erwachsene Leistung. Man hat keinen Klassenunterschied gesehen. Ich kann nur den Hut ziehen, was die Jungs aktuell Woche für Woche abrufen. Das war mit unser bestes Spiel in diesem Jahr“, berichtete Urban.

Otterfing 11 YANNICK MÜLLER beim Kopfball-CS – Foto: Christian Scholle

Im ersten Durchgang zeigte Geiselbullach den Hausherren, wie man effizient Fußball spielt. Die Zuschauer bekamen eine ausgeglichene Partie zu sehen, in der die Hausherren zwei zwingende Möglichkeiten hatten, die sie jedoch ungenutzt ließen. Die Gäste kamen ebenfalls zu genau zwei Torchancen und nutzten diese durch einen Doppelschlag kurz vor dem Seitenwechsel zur 0:2-Pausenführung. „Wir hatten selbst gute Gelegenheiten, wenn es zur Halbzeit 1:1 steht, dann kann sich keiner beschweren.“ Für die zweite Hälfte kam bei den Heimischen Routinier Maximilian Dengler in die Partie. Die TSV-Kicker machten da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Nur dieses Mal belohnten sie sich auch für den Aufwand. Nach einer Ballstafette brachte Yannick Müller das Leder vom rechten Flügel in den Strafraum, Florian Bacher legte per Kopf zurück und Dengler markierte den Anschlusstreffer. Wenig später fiel der Ausgleich. Wieder war es Müller, der den Ball per Außenrist durch die Gäste-Abwehr hindurch zu Bacher steckte, der Routinier traf zum 2:2 ins lange Eck. Otterfinger legen Fokus auf das Aufstiegsrennen Das Spiel stand fortan auf des Messers Schneide. Mit dem besseren Ende für die Gäste, die durch einen berechtigten Foul-Elfmeter den Siegtreffer zum 2:3-Endstand markierten. „Der Schiedsrichter hat sehr gut gepfiffen. Geiselbullach war stark und fair, da kann man nur gratulieren“, resümierte Urban.

vor dem Tor Geiselbullach-CS – Foto: Christian Scholle