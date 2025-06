Fußballfest mit internationalem Flair in Barsinghausen

Am Sonnabend, 19. Juli, verwandelt sich das August-Wenzel-Stadion wieder in eine große Bühne für den Amateurfußball: Beim traditionellen „Tag des Fußballs“ geht es ab 13:30 Uhr um nicht weniger als den inoffiziellen Titel der besten Mannschaft Barsinghausens. Mit dem TSV Kirchdorf als diesjährigem Ausrichter und einem Starterfeld, das nicht nur regional, sondern beinahe international geprägt ist, verspricht das Turnier auch in diesem Jahr ein sportlicher Höhepunkt der Sommervorbereitung zu werden.

Die Auslosung der Gruppenphase fand am 16. Juni im Rathaus der Stadt statt. Bürgermeister Henning Schünhof übernahm persönlich die Ziehung der Lose. Acht Mannschaften, verteilt auf zwei Gruppen, kämpfen zunächst im Modus „Jeder gegen jeden“ um den Einzug in die Finalrunde. In Gruppe A trifft Oberligist 1. FC Germania Egestorf/Langreder, gleichzeitig Titelverteidiger, auf den VSV Hohenbostel (1. Kreisklasse), den TSV Groß Munzel (2. Kreisklasse) sowie den sächsischen Vertreter ATSV Frisch Auf Wurzen, der in der Landesklasse beheimatet ist.

Die Gruppe B steht ebenfalls für spannende Konstellationen: Gastgeber TSV Kirchdorf (Bezirksliga) misst sich mit dem TSV Barsinghausen (Landesliga), dem TSV Goltern (Bezirksliga) sowie Brzeg Dolny aus der niederschlesischen Bezirksklasse – ein Zeichen für die überregionale, ja sogar grenzüberschreitende Strahlkraft des Events.