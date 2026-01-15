Fußballfest in Zeuthen: Es geht um den Pokal des Bürgermeisters

Die Sporthalle der Grundschule am Wald in Zeuthen wird am Sonntag, 18. Januar 2026, zum Zentrum des regionalen Hallenfußballs. Beim Pokal des Bürgermeisters richtet der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen ein kompaktes, sportlich anspruchsvolles Hallenturnier der Frauen aus. Acht Teams, kurze Spielzeiten, klare Abläufe und ein langer Turniernachmittag versprechen intensive Spiele und eine besondere Atmosphäre.

Ein Turnier mit lokaler Verankerung Der Pokal des Bürgermeisters ist fest im Veranstaltungskalender des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen verankert. Austragungsort ist die Sporthalle der Grundschule am Wald in Zeuthen. Neben dem sportlichen Wettbewerb ist auch für das leibliche Wohl gesorgt, was die Halle zu einem Treffpunkt für Spielerinnen, Vereinsverantwortliche und Zuschauer macht. Die Veranstaltung verbindet damit Wettkampf und Vereinsleben.

Ein strukturierter Turnierbeginn Der Turnierauftakt ist für 15 Uhr angesetzt, wenn in der Gruppe A die SG Südstern Senzig auf den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen I trifft. In der Folge wechseln sich die Partien im engen Takt ab. Parallel starten auch die Begegnungen der Gruppe B, sodass sich früh ein klarer Überblick über die Kräfteverhältnisse entwickeln kann.

Zwei Gruppen, acht Mannschaften Das Teilnehmerfeld ist in zwei Vierergruppen aufgeteilt. In der Gruppe A gehen der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen I, die SG Blau-Weiß Beelitz, die SG Südstern Senzig und der BSV GW Neukölln 1950 an den Start. Die Gruppe B setzt sich aus dem 1. FC Magdeburg II, dem FSV Union Fürstenwalde, dem SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II und dem Friedrichshagener SV 1912 zusammen. Jede Mannschaft bestreitet in der Vorrunde drei Spiele.

Gruppenphase mit klarer Bedeutung

Die Platzierungen in den Gruppen entscheiden über den weiteren Weg im Turnier. Die besten Teams qualifizieren sich direkt für die Halbfinals, während die übrigen Mannschaften über Zwischenrunden und Platzierungsspiele weiterhin im Wettbewerb bleiben. Damit ist gewährleistet, dass jede Mannschaft bis zum Ende gefordert ist.

Der Übergang in die Entscheidungsphase

Nach Abschluss der Gruppenphase folgen zunächst zwei Runden zur Ermittlung der weiteren Platzierungen. Diese Spiele dienen nicht nur der Rangfolge, sondern auch der Vorbereitung auf die K.-o.-Phase. Ab den Halbfinals wird der Druck maximal, denn ab diesem Zeitpunkt geht es um den Einzug ins Endspiel.

Die Halbfinals als Schlüsselspiele

Die Halbfinals sind für den späten Nachmittag angesetzt und bringen die jeweils besten Teams der Gruppen zusammen. Hier entscheidet sich, wer um den Pokal des Bürgermeisters spielen darf und wer den Weg über das Spiel um Platz drei nehmen muss. In der Halle bedeutet das: zehn Minuten, volle Intensität, keine Ausreden.

Platzierungsspiele bis zum Schluss

Auch abseits des Finales bleibt das Turnier bis zum Ende spannend. Spiele um Platz sieben, Platz fünf und Platz drei sorgen dafür, dass jede Platzierung ausgespielt wird. Für die Teams bedeutet das zusätzliche Spielzeit und die Möglichkeit, das Turnier mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.

Das Finale als Höhepunkt

Das Endspiel um den Pokal des Bürgermeisters ist für 18:56 Uhr vorgesehen. Dann entscheidet sich, welche Mannschaft den Turniersieg erringt und den Pokal mit nach Hause nimmt. Nach einem langen Hallennachmittag steht nicht nur der sportliche Gewinner fest, sondern auch ein Turnier, das durch klare Struktur, engagierte Teilnehmer und die Nähe zum Publikum geprägt ist.