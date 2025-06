Fußballfest in Traisa: Die Lilien kommen

Mit dem Besuch der „Lilien“, die sich aktuell in der 2. Bundesliga behaupten, bringt der SV Traisa Bundesligaflair in die Gemeinde. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer bedeutet das: Spitzenfußball nicht nur sprichwörtlich zum Greifen nah. Selten bietet sich die Gelegenheit, gestandene Profis in solch familiärer Atmosphäre live zu erleben – ein echtes Highlight für Jung und Alt. Die Spieler stehen im Anschluss an das Spiel zudem für Autogramme und Fotos zur Verfügung, was vor allem für junge Fans ein unvergessliches Erlebnis verspricht.

Am Sonntag ist es endlich so weit: Der SV Traisa empfängt die Profimannschaft des SV Darmstadt 98 zu einem besonderen Freundschaftsspiel auf dem heimischen Sportgelände. Anstoß ist um 14 Uhr – und nicht nur Fußballfans aus Traisa und Umgebung dürfen sich auf einen sportlichen Höhepunkt freuen.

Bereits in der Vergangenheit war der SV Traisa Gastgeber für große Namen wie Eintracht Frankfurt und Mainz 05 – nun sorgt das Duell gegen die Darmstädter erneut für große Vorfreude im Verein und in der Region. Die 1. Herrenmannschaft des SV Traisa wird alles daran setzen, sich gegen die Profis würdig zu präsentieren und dem Publikum ein spannendes Spiel zu bieten.

Der Zugang zum Sportgelände ist ab 12:30 Uhr geöffnet. Eintrittskarten sind ausschließlich am Spieltag an der Tageskasse erhältlich. Erwachsene zahlen 10 Euro, Jugendliche von 13 bis 18 Jahren 5 Euro – Kinder im Alter von 12 Jahren und darunter haben freien Eintritt. Die Kassen befinden sich an den beiden Eingängen „Am Roten Berg“ sowie „Zur Eisernen Hand/In den Gänsackern“.

Verschiedene Essens- und Getränkestände

Auch abseits des Rasens ist für beste Unterhaltung gesorgt: Für das leibliche Wohl stehen rund um das Spielfeld verschiedene Essens- und Getränkestände bereit. Kinder können sich auf dem benachbarten Fußballfeld an mehreren Spiel- und Sportstationen austoben – ein echter Familientag also, bei dem für alle Generationen etwas geboten ist.

Der gesamte Erlös des Tages fließt direkt in die anstehende Modernisierung des Kunstrasenplatzes – mit jedem Besuch wird also auch aktiv in die Zukunft des Vereins investiert.

Da die Parkmöglichkeiten rund um das Sportgelände begrenzt sind, wird dringend empfohlen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Der SV Traisa lädt alle Fußballfreunde herzlich ein, dieses besondere Sportereignis gemeinsam zu feiern – live dabei zu sein, wenn die Lilien in Traisa auflaufen, wird garantiert ein unvergessliches Erlebnis.