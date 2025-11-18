Die Passauer und die Löwen stellten sich vor Anpfiff zum gemeinsamen Foto auf. – Foto: Ziegert

Fußballfest in Passau: Löwen feiern 14:2-Schützenfest vor 1.200 Fans Im Rahmen der Regio-Tour gastierten die Profis des TSV 1860 München am Dienstagnachmittag im Dreiflüßestadion Verlinkte Inhalte präsentiert von 3. Liga Landesliga Mitte TSV 1860 FC Passau

Es war ein Fußballfest am Dienstagnachmittag im Passauer Dreiflüßestadion. Trotz der ungewöhnlichen Anstoßzeit an einem Werktag um 14 Uhr pilgerten rund 1.200 Zuschauer in die altehrwürdige Spielstätte. Der TSV 1860 München war im Rahmen seiner "Regiotour" zu Gast - und die Profis aus Giesing enttäuschten nicht. Am Ende feierten die Löwen ein 14:2-Schützenfest.



Das nackte Resultat war allerdings nur zweitrangig. "Erlebnis steht vor Ergebnis", lautete das Passauer Motto schon vorm Anpfiff. Aufgrund der aus Arbeitnehmer-Sicht unglücklichen Terminierung konnten die Passauer Verantwortlichen nur sehr schwer einschätzen, wie groß der Andrang werden würde. "Wir machen das Beste daraus", betonte Vorsitzender Philipp Roos kurz vor der Partie.



Roos Gesicht dürfte sich kurz vor Anpfiff mehr und mehr entspannt haben, als immer mehr Zuschauer ins weite Rund strömten. Die Sechziger wurden von Anfang an ihrer Favoritenrolle gerecht und schossen schnell einen 6:0-Vorsprung heraus. Doch die kessen Passauer wehrten sich und kamen im Anschluss zu zwei eigenen Treffern. Jonas Steinleitner und Kapitän Maximilian Moser durften sich bejubeln lassen. Auf Seiten der Gäste bewarb sich Patrick Hobsch um ein Startelfticket fürs kommende Punktspiel gegen Saarbrücken. Der Stürmer schnürte einen Viererpack.

Passaus Sportlicher Leiter Stefan Kurz zog zur Pause folgendes Fazit: "Hinten agieren wir ein bissl zu naiv. Wir lassen den Sechziger zu viel Platz und machen zu einfache Fehler. Aber im Großen und Ganzen verkaufen wir uns gut. Wir spielen heute mit einer anderen Mannschaft als in der Liga. Jeder soll heute spielen und das einfach auch genießen." Zum zweiten Durchgang wurde auf beiden Seiten komplett durchgewechselt. Florian Niederlechner schoss sich so ein wenig den Frust der vergangenen Wochen von der Seele und konnte dreimal einnetzen.