Fußballfest in Meppen: Meister krönt Traumspiel mit großer Party

– Foto: Robert Gertzen

Die Bilder dieses Abends passten zu einer Saison, die der SV Meppen mit Wucht, Leidenschaft und großer Euphorie beendet hat. Vor ausverkauftem Haus gewann die Mannschaft von Trainer Lucas Beniermann am letzten Spieltag der Regionalliga Nord mit 4:2 gegen die U23 des FC St. Pauli – und verwandelte die Hänsch-Arena anschließend in ein blau-weißes Tollhaus.

Sportlich machte der Meister schnell deutlich, dass er sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Liga verabschieden wollte. Meppen dominierte die Anfangsphase, kombinierte flüssig und erspielte sich bereits früh mehrere Möglichkeiten. Mika Stuhlmacher prüfte die Gäste nach neun Minuten, kurz darauf kam auch Julian Ulbricht gefährlich zum Abschluss. Besonders knapp wurde es in der 15. Minute, als Jonathan Wensing nur den Außenpfosten traf.

Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional. Unter großem Beifall verabschiedete der Verein mit Mika Stuhlmacher, Jonathan Wensing, Daniel Haritonov, Lasse Zumdieck, Leon Tasov, Amin Muja und Teammanager Marcel Gebers mehrere prägende Gesichter. Die Szenen sorgten früh für Gänsehaut auf den Rängen.

Der verdiente Führungstreffer folgte wenig später. In der 19. Minute zog Dominique Domröse von der rechten Seite kraftvoll ab und hämmerte den Ball unhaltbar zum 1:0 ins Netz. Gleichzeitig war es das 100. Saisontor des SVM – passend zu einer Spielzeit, in der die Emsländer offensiv immer wieder beeindruckten.

Die Gastgeber blieben am Drücker. Nach starker Vorarbeit von Ulbricht erhöhte Thorben Deters in der 32. Minute mit der Pike auf 2:0. Nur drei Minuten später legte Meppen nach: Diesmal bereitete Stuhlmacher vor, Ulbricht vollendete zum 3:0. Auf dem Rasen lief alles zusammen, auf den Tribünen wurde längst gefeiert.

Kurz vor der Pause meldete sich St. Pauli II noch einmal zurück. Oleg Skakun setzte sich im Strafraum stark gegen Stefan Rankic durch und verkürzte in der 44. Minute auf 3:1.

Meisterschale unter großem Jubel

Nach dem Seitenwechsel blieb Meppen die tonangebende Mannschaft. In der 56. Minute scheiterte Ulbricht zunächst nach Zuspiel von Deters, doch Niclas Wessels reagierte schnell und staubte zum 4:1 ab. Das zweite Tor der Gäste durch Nick Schmidt in der 71. Minute hatte nur noch statistischen Wert.

Mit dem Schlusspfiff begann endgültig die große Feier. Unter tosendem Applaus überreichte Reenald Koch vom Norddeutschen Fußball-Verband die Meisterschale an den SV Meppen. Spieler, Verantwortliche und Fans feierten gemeinsam erst im Stadion und später in der Innenstadt bis tief in die Nacht hinein.

Nach einer starken Saison endet das Kapitel Regionalliga Nord für den SV Meppen damit auf denkbar passende Weise: als Meister – und künftig wieder als Drittligist.