Fußballfest in Hankensbüttel begeistert Hunderte Fans

Bereits Stunden vor dem Anpfiff herrschte auf dem Vereinsgelände reger Betrieb. Gemeinsam mit dem VfL hatten die Gastgeber ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert, das insbesondere Familien und junge Fußballfans ansprach. Fußballschule und Mitmachaktionen im Mittelpunkt Ein besonderes Highlight war das Probe-Camp der VfL-Fußballschule. Rund 60 Kinder nahmen an einer Trainingseinheit teil und konnten selbst aktiv werden. Ergänzt wurde das Angebot durch zahlreiche Mitmachaktionen wie Fußball-Darts, eine Torwand, Speed-Control und eine Hüpfburg.

Auch das Wolfsburger Maskottchen Wölfi sorgte bei den jüngsten Gästen für Begeisterung und viele Erinnerungsfotos. Die VfL-Aktionsbühne mit Musik und Moderation verlieh dem Abend zusätzlich Eventcharakter. 15 Tore vor großer Kulisse Sportlich wurde es anschließend deutlich: Die Wölfinnen dominierten die Partie gegen Broistedt von Beginn an und feierten einen klaren 15:0-Erfolg.