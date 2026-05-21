Fußballfest in Hankensbüttel begeistert Hunderte Fans

Bereits Stunden vor dem Anpfiff herrschte auf dem Vereinsgelände reger Betrieb. Gemeinsam mit dem VfL hatten die Gastgeber ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert, das insbesondere Familien und junge Fußballfans ansprach.
Fußballschule und Mitmachaktionen im Mittelpunkt
Ein besonderes Highlight war das Probe-Camp der VfL-Fußballschule. Rund 60 Kinder nahmen an einer Trainingseinheit teil und konnten selbst aktiv werden. Ergänzt wurde das Angebot durch zahlreiche Mitmachaktionen wie Fußball-Darts, eine Torwand, Speed-Control und eine Hüpfburg.
Auch das Wolfsburger Maskottchen Wölfi sorgte bei den jüngsten Gästen für Begeisterung und viele Erinnerungsfotos. Die VfL-Aktionsbühne mit Musik und Moderation verlieh dem Abend zusätzlich Eventcharakter.
15 Tore vor großer Kulisse
Sportlich wurde es anschließend deutlich: Die Wölfinnen dominierten die Partie gegen Broistedt von Beginn an und feierten einen klaren 15:0-Erfolg.
Zu den Torschützinnen gehörten Smilla Vallotto, Guro Bergsvand, Janina Minge, Sophia Kleinherne, Alexandra Popp, Svenja Huth, Sarai Linder, Anny Kerim-Lindland, Kessya Bussy und Weronika Arasniewicz. Minge, Huth, Kerim-Lindland und Bussy trafen jeweils doppelt.
Besonders bemerkenswert: Bereits vor zehn Jahren hatten beide Mannschaften schon einmal gegeneinander gespielt. Einige Spielerinnen, die damals bereits auf dem Platz standen, waren auch diesmal wieder Teil der Begegnung.
Nach dem Schlusspfiff blieb die Mannschaft noch lange auf dem Gelände. Viele Fans nutzten die Gelegenheit für Autogramme, Fotos und persönliche Gespräche mit den Spielerinnen.
Für den HSV Hankensbüttel war der Abend damit weit mehr als nur ein Freundschaftsspiel – vielmehr ein gelungenes Jubiläumsfest und ein besonderes Ereignis für die gesamte Region.