 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Fußballfest in Hankensbüttel begeistert Hunderte Fans

Die VfL-Frauen feiern beim Jubiläumsspiel des HSV Hankensbüttel einen torreichen 15:0-Erfolg gegen den FC Pfeil Broistedt

von red · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Björn Kaisen

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Frauen-Bundesliga
Wolfsburg

Der Besuch der Frauen des VfL Wolfsburg Frauen wurde für den HSV Hankensbüttel zu einem besonderen Höhepunkt im Jubiläumsjahr. Anlässlich des 125-jährigen Bestehens empfing der Verein die Wölfinnen zu einem Freundschaftsspiel gegen den FC Pfeil Broistedt – und rund 920 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse.

Bereits Stunden vor dem Anpfiff herrschte auf dem Vereinsgelände reger Betrieb. Gemeinsam mit dem VfL hatten die Gastgeber ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert, das insbesondere Familien und junge Fußballfans ansprach.

Fußballschule und Mitmachaktionen im Mittelpunkt

Ein besonderes Highlight war das Probe-Camp der VfL-Fußballschule. Rund 60 Kinder nahmen an einer Trainingseinheit teil und konnten selbst aktiv werden. Ergänzt wurde das Angebot durch zahlreiche Mitmachaktionen wie Fußball-Darts, eine Torwand, Speed-Control und eine Hüpfburg.

Auch das Wolfsburger Maskottchen Wölfi sorgte bei den jüngsten Gästen für Begeisterung und viele Erinnerungsfotos. Die VfL-Aktionsbühne mit Musik und Moderation verlieh dem Abend zusätzlich Eventcharakter.

15 Tore vor großer Kulisse

Sportlich wurde es anschließend deutlich: Die Wölfinnen dominierten die Partie gegen Broistedt von Beginn an und feierten einen klaren 15:0-Erfolg.

Zu den Torschützinnen gehörten Smilla Vallotto, Guro Bergsvand, Janina Minge, Sophia Kleinherne, Alexandra Popp, Svenja Huth, Sarai Linder, Anny Kerim-Lindland, Kessya Bussy und Weronika Arasniewicz. Minge, Huth, Kerim-Lindland und Bussy trafen jeweils doppelt.

Besonders bemerkenswert: Bereits vor zehn Jahren hatten beide Mannschaften schon einmal gegeneinander gespielt. Einige Spielerinnen, die damals bereits auf dem Platz standen, waren auch diesmal wieder Teil der Begegnung.

Nach dem Schlusspfiff blieb die Mannschaft noch lange auf dem Gelände. Viele Fans nutzten die Gelegenheit für Autogramme, Fotos und persönliche Gespräche mit den Spielerinnen.

Für den HSV Hankensbüttel war der Abend damit weit mehr als nur ein Freundschaftsspiel – vielmehr ein gelungenes Jubiläumsfest und ein besonderes Ereignis für die gesamte Region.