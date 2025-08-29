Fußballfest in Esterwegen – fünf Tore führen zum verdienten Heimsieg

Der SV Esterwegen setzt seine starke Serie fort und bleibt auch im vierten Saisonspiel ungeschlagen. Mit einem verdienten 5:2-Heimerfolg gegen RW Heede untermauerte die Mannschaft ihre Ambitionen und bot den Zuschauern ein packendes Flutlichtspiel mit vielen Toren.

Schon in der 2. Minute hätte der SVE in Führung gehen können: Nach starkem Pressing eroberte Simon Jansen den Ball vom Gäste-Keeper und legte quer auf Patrick Bär, der aus fünf Metern vor dem leeren Tor jedoch zu hoch zielte – ein kollektives Aufstöhnen auf den Rängen.

In der 25. Minute erhöhte erneut Brake auf 2:0. Nach einem Einwurf tankte sich Luca Brake durch die Heeder Abwehr und legte clever auf Lukas, der den Ball vom Sechzehner mit links im langen Eck versenkte.

Wenig später war es dann aber so weit: Nach einem langen Ball von Niklas Mödden setzte sich Jansen stark durch und spielte den Ball zu Lukas Brake, der sicher zum 1:0 einschob (3.).

Nach einer Ecke von Niklas Mödden war es Timo Wessels, der am höchsten stieg und zum 3:0 einköpfte (30.). Kurz darauf musste jedoch Jens Dettmer mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden – gute Besserung!

In der 37. Minute stellte Simon Jansen mit einem sehenswerten Lupfer über den Keeper auf 4:0, nachdem Lukas Brake ihn mustergültig in Szene gesetzt hatte.

Heede mit Anschluss – Jansen antwortet sofort

RW Heede steckte nicht auf und kam nach einer umkämpften Ecke durch Micha Rindler zum 4:1-Anschluss (40.). Doch Esterwegen schlug noch vor der Pause zurück: In der Nachspielzeit bediente Jannik Mödden mit einem langen Ball Simon Jansen, der frei vor dem Torwart eiskalt zum 5:1 vollendete (45.+1).

Zweite Hälfte mit weniger Tempo

Nach dem Seitenwechsel nahm Esterwegen etwas das Tempo heraus. Heede nutzte das und verkürzte in der 68. Minute durch Timon Lübbers, der nach einer Ecke per Kopf traf, auf 5:2.

Sportverein Esterwegen – SV Rot-Weiß Heede 5:2

Sportverein Esterwegen: Andre Burlager, Timo Wessels, Oumarou Sylla, Jannik Mödden, Jonas Kröger (83. Linus Dirkes), Niklas Mödden, Lukas Brake (79. Joel Schütte), Patrick Bär (71. Güven Polatimur), Cengizhan Akpinar (79. Oguzhan Akpinar), Luca Brake (71. Maksut Camoglu), Simon Jansen - Trainer: Holger Otten - Trainer: Andreas Rieken

SV Rot-Weiß Heede: Simon Andrees, Dannick Haverlach, Jens Dettmer (31. Timon Lübbers), Julian Püschel, Jannik Ahrens, Micha Rindler (67. Tobias Karels), Cedric Schulte, Lars Karhof, Martin Schade (46. Saddam Al-Sultan), Christoph Andrees - Trainer: Christoph Andrees

Schiedsrichter: Hermann Cordes

Tore: 1:0 Lukas Brake (3.), 2:0 Lukas Brake (25.), 3:0 Timo Wessels (30.), 4:0 Simon Jansen (37.), 4:1 Micha Rindler (40.), 5:1 Simon Jansen (45.), 5:2 Timon Lübbers (68.)