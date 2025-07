Fußballfest im Fuchs-Park-Stadion - mit erbarmungslosen Löwen!

Das 10:0 gegen Bezirksligist Grafenau und das 15:0 gegen Kreisklassist Weyarn war, ohne diesen Teams nahezutreten, ein lockerer Aufgalopp in die Vorbereitung für den TSV 1860 München. Bayernligist FC Eintracht Bamberg ist da für den namhaft verstärkten Drittligisten schon eine andere Hausnummer, trennen doch beide Teams "nur" zwei Spielklassen. Die Löwen zeigten sich aber am Freitagabend vor 3517 Zuschauern im Fuchs-Park-Stadion einmal mehr souverän. 5:0 hieß es am Ende für die Sechziger - ein Ergebnis, das dann doch als standesgemäß eingestuft werden kann.