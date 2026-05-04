Fußballfest bringt Fans und Ex-Profis zusammen Beim Fußballfest der „Fußball Freunde Büderich ’22“ stand weniger das Ergebnis als vielmehr die Begegnungen im Mittelpunkt. Die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln sorgte für viele persönliche Momente. von Christoph Baumeister · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Dritte Auflage der „Fußball Freunde Büderich ’22“ – Foto: Marcel Eichholz

Als Matthias Scherz, der in seiner Karriere fast 150 Bundesligaspiele absolvierte, sich nach dem Abpfiff noch einmal Zeit für Fotos nahm, bildete sich schnell eine kleine Schlange. Autogrammjäger, Kinder im FC-Trikot, Eltern mit gezücktem Handy drängten sich um den Ex-Profi, darunter auch Volker Hesselmann, der sich seinen persönlichen Fußballmoment erfüllte: Ein Selfie mit seinem Idol. „Dafür sind wir hergekommen“, sagte der Bösinghovener lachend.

Tolle Stimmung bei der dritten Auflage Die dritte Auflage des großen Fußballfests der „Fußball Freunde Büderich ’22“ zog zahlreiche Zuschauer und Aktive an den Eisenbrand. Bereits am Vormittag herrschte auf der Anlage reger Betrieb. Beim zweiten Meerbuscher Schulturnier gingen mehr als 150 Jungen und Mädchen – etwa doppelt so viele wie im Vorjahr – in 16 Teams an den Start. „Es herrschte eine tolle Stimmung. Überall hat man Kinder gehört, die gejubelt haben“, sagte Organisator Roland Peters. Bei den Kleinsten setzte sich die Pastor-Jacobs-Schule aus Lank-Latum durch, bei den Stufen drei und vier die Adam-Riese-Schule aus Büderich. Im Duell der Klassen fünf und sechs gewann die Maria-Montessori-Gesamtschule. Parallel dazu wurde auch beim Walking Football um Punkte gekämpft. Acht Teams nahmen teil, am Ende bekam Fortuna Bottrop den Wanderpokal überreicht. Auch der „Tag des Mädchenfußballs“ stieß erneut auf gute Resonanz. Mehr als 20 Mädchen nutzten die Gelegenheit, erste Erfahrungen am Ball zu sammeln. Während auf den Nebenplätzen noch gespielt wurde, füllte sich das Stadion zunehmend. Immer mehr „Effzeh“-Fans mischten sich unter die Zuschauer, schließlich war erstmals die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln zu Gast. Für viele war es die Gelegenheit, ihre früheren Idole hautnah zu erleben. Auch Volker Hesselmann, seine Frau Melanie und Tochter Nina erschienen geschlossen im FC-Trikot. „Als wir das Plakat gesehen haben, war klar: Da müssen wir hin“, berichtete das Trio. Udo Möhlen aus Strümp freute sich besonders über ein Wiedersehen mit Ex-Nationalspieler Stephan Engels. „So jemanden noch mal live zu sehen, ist etwas Besonderes.“

Kölner gewinnen letztlich sehr deutlich Auf dem Platz entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Die Büdericher glichen zweimal aus und gingen mit einem 2:2 in die Pause. „In der ersten Hälfte haben wir mitgehalten“, so FFB-Spieler Martin Schwarzelmüller. „Danach haben wir viel durchgewechselt, aber das ist auch in Ordnung. Schließlich sollte jeder die Chance bekommen, gegen die ehemaligen Profis zu spielen.“ Mit zunehmender Spieldauer schwanden bei den Gastgebern die Kräfte, während die Gäste das Tempo anzogen. Am Ende stand ein 12:2-Erfolg für die Kölner. Bester Torschütze war Holger Gaißmayer mit vier Treffern. „In der ersten Hälfte haben wir uns noch schwergetan, danach haben wir einen Gang zugelegt“, sagte Kölns Ex-Profi Marcel Risse. „Es war viel los und hat Spaß gemacht. Wir würden auf jeden Fall wiederkommen.“ Genau darum ging es an diesem Tag, das gemeinsame Erlebnis stand gegenüber dem Ergebnis im Vordergrund. Das zeigte sich auch abseits des Platzes. Kinder ließen sich schminken, probierten sich beim Torwandschießen aus, während Straßenmusikerin Daniela Rüttinger mit ihrer Gitarre für die passende Kulisse sorgte. Organisator Peters zog ein positives Fazit: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Event. Wir haben rund 90 Mitglieder und hatten etwa dreimal so viele Aktive auf der Anlage. Was unser Verein hier wieder ehrenamtlich auf die Beine gestellt hat, davor kann man nur den Hut ziehen.“