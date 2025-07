Fußballfest beim SV 09: 5.000 Zuschauer beim Test gegen den 1. FC Köln

Vor über 5.000 begeisterten Zuschauern in der BELKAW Arena hat der SV Bergisch Gladbach 09 dem 1. FC Köln im Freundschaftsspiel couragiert Paroli geboten, musste sich dem Bundesligisten am Ende jedoch standesgemäß mit 1:7 (1:3) geschlagen geben. Trotz der klaren Niederlage blieb es für den Mittelrheinligisten ein unvergessliches Fußballfest – sportlich, organisatorisch und atmosphärisch.

Doch die Elf von Trainer Kevin Kruth ließ sich davon nicht beeindrucken. Kapitän Claudio Heider fasste sich in der 22. Minute ein Herz und verkürzte per sehenswertem Distanzschuss auf 1:3. Die Gastgeber spielten mutig weiter und kamen durch Sami Akremi sogar zu einer weiteren guten Chance, die aber ungenutzt blieb. Auch die Kölner verpassten weitere Treffer vor der Pause.

Der SV 09 präsentierte sich vor der imposanten Kulisse selbstbewusst und setzte in der Anfangsphase erste Akzente, ehe der Favorit aus Köln ernst machte. Zwischen der 14. und 18. Minute schalteten die Geißböcke einen Gang hoch: Linton Maina eröffnete den Torreigen mit einem Doppelpack, Steffen Tigges erhöhte wenig später auf 0:3.

Nach dem Seitenwechsel stellte der Bundesligist frühzeitig die Weichen auf einen klaren Sieg. Ragnar Ache traf bereits in der 46. Minute zum 1:4, Etienne Borie (57.), Fayssal Harchaoui (60.) und Luca Waldschmidt (85.) schraubten das Ergebnis auf 1:7 in die Höhe. Die spielerische Überlegenheit der Kwasniok-Elf war in dieser Phase deutlich, doch Bergisch Gladbach hielt kämpferisch dagegen.

Abseits des Rasens sorgten ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und der Auftritt der Band Klüngelköpp für Stimmung. Die Vereins-Partner BELKAW, Kreissparkasse Köln und KRÜGER GROUP hatten vielfältige Aktionen für die ganze Familie organisiert. Auch das Specialteam des SV 09, die Mannschaft für Menschen mit Behinderung, präsentierte sich dem Publikum.