Fußballfest am Vogelgesang: Rathenow unterliegt Union Berlin 2:12

Für den Verein entwickelte sich die Begegnung zu einem wahren Fußballfest, das den Zuschauern noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Zuschauer sorgten für eine einzigartige Kulisse, für die sich die Verantwortlichen im Nachgang ausdrücklich sowohl bei den eigenen Anhängern als auch bei den Gästefans, den Eisernen, bedankten. Sportlich verlief die Partie letztlich standesgemäß, da der Unterschied zwischen dem Oberligisten und den Profis über die gesamte Spielzeit hinweg deutlich sichtbar blieb.

Es war ein Tag voller großer Emotionen und besonderer Momente für den FSV Optik Rathenow. Der Klub aus der NOFV-Oberliga Nord empfing den 1. FC Union Berlin, der als etablierter Bundesligist die Reise ins Havelland angetreten hatte, zu einem außergewöhnlichen Freundschaftsspiel. Trotz des typisch deutschen Fußballwetters, welches das Geläuf forderte, ließen sich die Beteiligten die festliche Stimmung zu keiner Zeit nehmen.

Der Torreigen und der Rathenower Jubel

Das sportliche Geschehen auf dem Platz bot von der ersten Phase an reichlich Unterhaltung und eine immense Vielzahl von Toren. Die Berliner Gäste eröffneten den Torreigen in der 15. Spielminute, als Andrej Ilic das 0:1 erzielte. Die Antwort der Heimmannschaft folgte jedoch prompt und sorgte für großen Jubel auf den Rängen: In der 22. Minute gelang Maxime Langner der Ausgleichstreffer zum 1:1. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn bereits in der 23. Minute stellte Derrick Köhn die Führung für die Gäste mit dem 1:2 wieder her.

In der Folge erhöhten die Profis das Tempo permanent. Livan Burcu schraubte das Ergebnis in der 33. Minute auf 1:3, ehe erneut Andrej Ilic nur eine Minute später in der 34. Minute das 1:4 markierte. Die Verteidigung stand unter Dauerdruck, und so folgten schnell die Treffer zum 1:5 durch Oliver Burke in der 36. Minute sowie das 1:6 durch András Schäfer in der 39. Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Ilyas Ansah in der 42. Minute auf 1:7. Ein emotionaler Höhepunkt gelang den Gastgebern in der 44. Minute, als Ousmane Sannoh das zweite Tor für Rathenow zum 2:7-Pausenstand erzielte.

Die Fortsetzung der Berliner Trefferserie

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum, und die Berliner Profis zeigten sich weiterhin extrem torhungrig. In der 49. Spielminute traf Tom Rothe zum 2:8. Wenig später trug sich Linus Güther in der 56. Minute mit dem Tor zum 2:9 ebenfalls in die Torschützenliste ein. Der Oberligist verteidigte mit allen Kräften, musste jedoch im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit der Überlegenheit des Erstligisten Tribut zollen.

Marin Ljubičić erzielte in der 72. Minute das Resultat zum 2:10. Die Schlussphase brachte den Gästen noch zwei weitere Erfolge: Zunächst markierte Linus Güther in der 76. Minute das 2:11, bevor erneut Marin Ljubičić in der 78. Spielminute den Endstand zum 2:12 herstellte. Trotz des deutlichen Endergebnisses überwog der Stolz über die beiden eigenen Torerfolge gegen ein Spitzenteam des deutschen Fußballs.

Der Blick auf den nächsten Härtetest

Nach diesem emotionalen Großereignis bleibt der Mannschaft kaum Zeit zum Verschnaufen, denn der Sommerfahrplan sieht bereits den nächsten sportlichen Vergleich vor. Das kommende Spiel führt das Team zu einem anspruchsvollen Auswärtsduell, das den Fokus wieder auf die sportliche Weiterentwicklung richtet. Am Mittwoch, den 08.07.2026, tritt die Mannschaft beim FSV 63 Luckenwalde an, der als Regionalligist eine Liga höher beheimatet ist. Der Anpfiff zu dieser Begegnung ist für 18:30 Uhr angesetzt.