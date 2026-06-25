Fußballfamilie trauert um Hans-Jörg „Hansi“ Drinhausen

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir vom Tod von Hans-Jörg „Hansi“ Drinhausen erfahren.
Mit Hansi verliert der Fußball einen Menschen, der weit über die Grenzen seines Vereins hinaus geschätzt und respektiert wurde. Als leidenschaftlicher und beliebter Schiedsrichter war er über viele Jahre auf den Sportplätzen der Region unterwegs. Dabei überzeugte er nicht nur durch seine Fairness und sein Fachwissen, sondern vor allem durch seine menschliche Art. Ein freundliches Wort, ein Lächeln und der respektvolle Umgang mit Spielern, Trainern und Zuschauern zeichneten ihn aus.
Hansi war ein echter Sportsmann, der den Fußball lebte und sich mit Herzblut für den Sport einsetzte. Seine Hilfsbereitschaft, seine Bodenständigkeit und seine positive Ausstrahlung machten ihn überall beliebt. Viele Menschen werden ihn als verlässlichen Wegbegleiter und geschätzten Freund in Erinnerung behalten.
Mit seinem Tod verliert die Fußballgemeinschaft einen Menschen, der eine große Lücke hinterlässt. Sein Andenken wird auf und neben dem Platz weiterleben.
Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Angehörigen und allen Freunden. Wir wünschen ihnen in dieser schweren Zeit viel Kraft, Trost und Zusammenhalt.
Ruhe in Frieden, Hansi. Du wirst unvergessen bleiben. 🕯️