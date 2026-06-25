Fußballfamilie trauert um Hans-Jörg „Hansi“ Drinhausen

Mit großer Bestürzung und tiefer Trauer haben wir vom Tod von Hans-Jörg „Hansi“ Drinhausen erfahren.

Mit Hansi verliert der Fußball einen Menschen, der weit über die Grenzen seines Vereins hinaus geschätzt und respektiert wurde. Als leidenschaftlicher und beliebter Schiedsrichter war er über viele Jahre auf den Sportplätzen der Region unterwegs. Dabei überzeugte er nicht nur durch seine Fairness und sein Fachwissen, sondern vor allem durch seine menschliche Art. Ein freundliches Wort, ein Lächeln und der respektvolle Umgang mit Spielern, Trainern und Zuschauern zeichneten ihn aus.