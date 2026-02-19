Fußballerische Wurzelarbeit im Braunschweiger Land

– Foto: Eintracht Braunschweig

In Braunschweig und der umliegenden Region formiert sich eine neue Allianz zwischen dem Profifußball und der Basis. Mit der Neuausrichtung des sogenannten „Next Generation Cup“ verlässt Eintracht Braunschweig das vertraute Gelände des eigenen Nachwuchsleistungszentrums und trägt den Wettbewerb in die Fläche. Ab dem 25. März 2026 wird das Turnier, das in der Vergangenheit eher einen internen Charakter besaß, zu einer Regionalmeisterschaft ausgeweitet, die den Breitensport und die soziale Verantwortung enger miteinander verzahnen soll.

Das Konzept sieht vor, dass die Vorrunden an verschiedenen Standorten wie beim TSV Germania Lamme, Rot-Weiß Volkmarode oder der SV Gifhorn ausgetragen werden, um die lokale Identifikation zu stärken. Die Zielgruppe ist dabei klar definiert: Während in den Grundschulen die vierten Jahrgangsstufen um den Sieg spielen, treten auf Vereinsebene die U12-Mannschaften gegeneinander an. Der sportliche Reiz wird durch eine prominente Kulisse verstärkt, denn das große Finale im Mai ist unmittelbar an das letzte Saisonheimspiel der Profis gegen Dynamo Dresden gekoppelt und findet im Schatten des Eintracht-Stadions statt.

Hinter der Initiative steht jedoch mehr als die reine Talentsichtung. Gemeinsam mit dem langjährigen Partner New Yorker rückt der Verein das gesellschaftliche Engagement in das Zentrum des Formats. Über den neu geschaffenen Friedrich-Knapp-Preis können sich teilnehmende Mannschaften mit sozialen Projekten bewerben. Ausgewählte Initiativen werden nicht nur prämiert, sondern mit finanzieller Unterstützung des Modekonzerns und der logistischen Hilfe des Vereins direkt in der Region umgesetzt.