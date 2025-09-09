Jubel beim SV Schwarzhofen, der auch das dritte Heimspiel in Folge gewann. – Foto: Redaktion Schwandorf

Fußballerische Magerkost, aber: Schwarzhofen feiert Derbysieg Bezirksliga Süd, Nachholspiel am Dienstag: Götz-Elf kämpft Schwarzenfeld mit 2:1 nieder

Letztlich war es kein fußballerisches Offenbarungseid beider Mannschaften: Der SV Schwarzhofen hat das nachgeholte Landkreisderby am verregneten Dienstagabend in der Bezirksliga Süd mit 2:1 (2:0) gegen den 1. FC Schwarzenfeld gewonnen. Bastian Graf und Chris Gietl schossen dem Gastgeber eine Zwei-Tore-Pausenführung heraus. Keine Minute nach dem Seitentausch wurde es durch Manuel Bartulovoc‘ Anschlusstreffer (46.) wieder spannend, doch Schwarzhofen kämpfte den knappen Vorsprung ins Ziel.



Das Resümee von Schwarzhofen-Coach Adi Götz fiel durchwachsen aus: „Es war das zu erwartende Kampfspiel, auf schwierigen Bodenverhältnissen unter Dauerregen. Trotz unseres Sieges: Es war ein schwaches Bezirksliga-Spiel mit vielen langen Bällen, geprägt von intensiven Zweikämpfen. Trotz allem führten wir zur Halbzeit mit 2:0. Direkt nach Wiederanstoß bekamen wir das 2:1. In der zweiten Halbzeit haben wir uns drei, vier hochkarätige Chancen herausgespielt. Da sind wir wieder beim Thema Chancenauswertung. Nach dem dritten Tor wäre es mit Sicherheit ein weniger einfacher gegangen. So aber mussten wir bis zum Schluss zittern. Generell wurde das Spiel hektischer; fußballerisch hat man heute weniger gesehen. Nichtsdestotrotz nehmen wir die drei Punkte gerne mit. Daran werden wir ansetzen.“