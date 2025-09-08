„Fußballerisch nicht schlechter" – Dachau 1865 erlebt Bruchlandung

Nach zwei klar gewonnenen Spielen ist der Fußball-Landesligist TSV Dachau 1865 arg runtergebremst worden. Bei Aufsteiger Hollenbach gab es ein 1:4.

Und dann wird die Mannschaft so krass runtergebremst. Am Ende stand eine deftige 1:4-Niederlage.

4:1 in Aystetten, 5:0 daheim gegen den FC Ehekirchen: Die Dachauer hatten in den beiden Spieler zuvor ordentlich den Turbo gezündet. Entsprechend breit dürfte die Brust gewesen, mit der sie gestern in Hollenbach auf den Platz gingen, zumal Aufsteiger Hollenbach in der Vorwoche 0:3 in Durach verloren hatte.

Abteilungsleiter Jonas Hoffmann war Augenzeuge, und er erkannte schnell, wo es fehlt: „Fußballerisch waren wir sicher nicht schlechter, aber wenn Du meinst, Du kannst hier mit 80 Prozent was reißen, verlierst Du halt.“

Klare Botschaft ans Team. Aufsteiger Hollenbach machte vor, wie es geht. Gepusht von den vielen Zuschauern, gingen die Hollenbacher ans Limit und vielleicht sogar darüber hinaus.

Dachau antwortet auf den frühen Rückschlag

Hinzu kam der Frühstart. Nach nur vier Minuten brachte Michael Schäfer Neuling Hollenbach in Führung. Hier hatten die Dachauer noch eine passende Antwort: Hollenbachs Torwart Florian Hartmann kann einen Flankenball nicht festhalten, John Haist staubt ab zu seinem schon zehnten Saisontor (18.).

Nach einer halben Stunde unterlief Beppo Vötter ein krasser Fehler. Sein Rückpass zu Torhüter Marco Jakob geriet zu kurz, Michael Schäfer spritzte dazwischen – 2:1. Beim 3:1 durch Fatih Cosar war die 65-Defensive nach einem eigenen (!) Einwurf nicht auf der Höhe (60.).

1865 Dachau verpasst den nächsten Befreiungsschlag

Überaus ärgerlich – befand vor allem Leon Pfeiffer, der Sekunden nach dem Anstoß zu ungestüm grätschte und nur Mann und nicht Ball traf: Platzverweis. Sechs Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit stellte Fabian Frieser nach einem Konter den Endstand her.

Nach den deutlichen Siegen gegen Aystetten und Ehekirchen wollte die Mannschaft von Trainer Christian Doll eigentlich eine Serie starten und noch mehr Abstand zwischen sich und die Abstiegszone bringen. Daraus wurde nichts, Dachau 1865 liegt mit zehn Zählern auf Rang zwölf und damit sogar zwei Plätze schlechter als der jetzt punktgleiche Aufsteiger Hollenbach.

Und die nächste Aufgabe hat es in sich: Die Dachauer empfangen am kommenden Samstag den TSV Jetzendorf zum Derby. Und Jetzendorf ist gut drauf in diesen Tagen.