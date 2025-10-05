"Fußballerisch das Beste dieser Saison" – Düren siegt im 7-Tore-Match

Der 1. FC Düren bleibt auf heimischem Rasen eine Macht. Am sechsten Spieltag der Mittelrheinliga setzte sich die Mannschaft von Trainer Luca Lausberg nach einer wilden Partie mit 4:3 gegen die SpVg Frechen 20 durch und feierte damit den dritten Sieg im dritten Heimspiel. Mit neun Punkten auf Rang acht zogen die Gastgeber nach Zählern mit Frechen gleich, das durch das minimal bessere Torverhältnis Platz sieben behauptet.

Von Beginn an bestimmte Düren das Spielgeschehen. Jannis Kuckertz brachte die Hausherren nach 13 Minuten in Führung, Marcel Olschewski legte wenig später das 2:0 nach (22.). Nach der Pause schien alles entschieden: Emeraude Kongolo erhöhte auf 3:0 (51.), ehe Philipp Simon per Foulelfmeter sogar auf 4:0 stellte (60.).

Lausberg lobte vor allem den dominanten Auftritt seiner Elf in dieser Phase: „Wir haben 60 bis 65 Minuten ein brutal gutes Spiel gemacht. Insbesondere die erste Halbzeit war fußballerisch das Beste, was wir diese Saison abgeliefert haben. Wir hatten richtig gute Ballstaffetten, haben im Spiel mit Ball eine gute Dominanz ausgestrahlt, waren sehr intensiv und aggressiv im Spiel gegen den Ball.“

Frechen zeigt Moral

Doch statt den Vorsprung souverän ins Ziel zu bringen, lud Düren die Gäste durch Unachtsamkeiten ein. Leon Ruhrig verkürzte zunächst auf 1:4 (68.), ehe Simon Doll (72.) und erneut Ruhrig (78.) die Partie plötzlich noch einmal spannend machten. „Wir waren nicht mehr so konsequent im Anlaufen, haben die langen Bälle nicht mehr so gut verteidigt und dann wurde es natürlich mit dem 4:2 und 4:3 nochmal sehr spannend“, räumte Lausberg ein. Am Ende überwog dennoch die Zufriedenheit: „Ob wir jetzt 4:0 oder 4:3 gewinnen, wir freuen uns über die drei Punkte und den nächsten Sieg an der Westkampfbahn.“

Özbay hadert mit schwachem Beginn

Frechens Trainer Okan Özbay ärgerte sich vor allem über die Auftaktphase: „In den ersten 25 Minuten war es erschreckend. Wir waren gar nicht anwesend war die Intensität und die Kommunikation betrifft. Die Abstände waren viel zu groß, die wir nicht schnell genug abgedeckt haben. Mit der Körperlichkeit in den ersten 25 Minuten kommst du gegen keinen Gegner in dieser Liga an.“ Erst nach dem frühen 0:2 sei seine Mannschaft besser ins Spiel gekommen, doch die Aufholjagd kam zu spät: „Die Niederlage war trotzdem verdient, auch wenn der Ausgleich schon in der Luft lag. 25 Minuten nicht anwesend, 35 Minuten nicht gut und 30 Minuten okay – das reicht in dieser Liga nicht.“

Während Düren zu Hause seine weiße Weste wahrt, steht Frechen trotz starker Moral am Ende mit leeren Händen da. Für beide Mannschaften gilt es, die Lehren aus einem spektakulären Spiel zu ziehen: Düren muss lernen, Führungen konsequent zu verteidigen, Frechen darf sich keine Auszeiten mehr leisten.