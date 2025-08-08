"Fußballerisch attraktiv, aber ohne das nötige Glück"

Mit der vergangenen Saison sind wir aus Sicht der Tabelle nicht zufrieden, da wir bis zum Schluss da unten mitgespielt haben. Mit der Entwicklung der Spieler sind wir sehr zufrieden. Viele Spieler haben sich super weiterentwickelt, darauf legen wir Trainer sehr hohen Stellenwert. Fußballerisch haben wir einen sehr attraktiven Fußball gezeigt, leider in vielen Spielen ohne das nötige Glück.

Wir wollen die Entwicklung der jungen Spieler weiterfördern, die Neuzugänge in die Mannschaft schnell integrieren, sowie einen attraktiven Fußball den Zuschauern zeigen. In der kommenden Saison hoffen wir nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Wir sind der Meinung, dass sich am Ende Zuzenhausen II oder SV Reihen durchsetzen wird, da beide Mannschaften viel Qualität besitzen. Vor allem der SV Reihen zeigt über die letzten zwei Jahre sehr konstante Leistungen.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Dem Trend stimme ich nicht zu, da (fast) jedes Stadion in jedem Bundesligaspiel ausverkauft ist. Der Fußball ist weiterhin die schönste Sportart, die Bundesliga sowie der Amateurfußball haben ihre Attraktivität.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Der deutsche Fußball hat sehr gute Einzelspieler, die zur Weltspitze gehören. Wenn die Spieler sich als Mannschaft entwickeln, wird der deutsche Fußball zu den Besten gehören.